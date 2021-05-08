CHP'Lİ Vekil Emecan'dan Anneler Gününde Anlamlı Kanun Teklifi

TBMM Başkanlığına sunulan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifiyle; cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşayan 0-6 yaş arası çocukların, temel ihtiyaçlarının karşılanması, annelerin çocuklarıyla olan diyaloglarının ve davranış biçimlerinin güçlendirilmesi ve çocukların cezaevi dışındaki hayat ile bağlarının oluşturulması öngörülüyor. Cezaevlerindeki çocukların da bu ülkenin çocukları olduğunu belirten Emecan, “Sosyal devletin gereği olarak bu çocuklar devlet tarafından korunmalı ve bakımları tam olarak sağlanmalıdır. Eğitimleri, gelişimleri ve dışarıdaki hayat ile olan bağlarının oluşturulması amacıyla bu kanun teklifi büyük önem taşımakta.” dedi.

Teklifin gerekçesi şöyle:

Çocuğun 0-6 yaş aralığında gelişimsel açıdan destekleyen olumlu uyarıcıların sunulduğu bir ortamda yetiştirilmesi çocuğun beyin ve gelişimi açısından oldukça önemlidir. Çevrenin çocuk üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, farklı çevrelerde ve farklı şartlarda büyüyen çocukların gelişimsel risk durumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Çocuğun gelecek yaşantısının sağlıklı geçirilebilmesi ve bu doğrultuda erken destek programlarının oluşturulması açısından önemli yer tutmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimleri risk altındadır. Söz konusu bu çocuklar en temel haklarından mahrum olarak hayata atılmaktadırlar. Resmi sayı net olarak bilinmemekle birlikte 700’ü aşkın çocuk cezaevlerinde anneleriyle kalmaktadır. Bu durum çocukların hem sosyal hem bilişsel hem de duygusal gelişimlerini etkilemektedir.

Bu çerçeveden hareketle, bu kanun teklifi ile hem 0-6 yaş aralığında çocuk sahibi olan annelerin çocukları ile diyalogları güçlendirilecek, hem de çocukların gelişimleri gözetilerek ihtiyaçları karşılanacaktır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 07.05.2021

GENEL GEREKÇE

Çocuğun 0-6 yaş aralığında gelişimsel açıdan destekleyen olumlu uyarıcıların sunulduğu bir ortamda yetiştirilmesi çocuğun beyin ve gelişimi açısından oldukça önemlidir. Çevrenin çocuk üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda farklı çevrelerde ve farklı şartlarda büyüyen çocukların gelişimsel risk durumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu dönemdeki değerlendirme ve izlem, çocuğun gelecek yaşantısının sağlıklı geçirilebilmesi, gelişimsel risklerin belirlenmesi ve bu doğrultuda erken destek programlarının oluşturulması açısından önemli yer tutmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimleri risk altındadır. Söz konusu bu çocuklar en temel haklarından mahrum olarak hayata atılmaktadırlar. Resmi sayı net olarak bilinmemekle birlikte 700’ü aşkın çocuk cezaevlerinde anneleriyle kalmaktadır. Bu durum çocukların hem sosyal hem bilişsel hem de duygusal gelişimlerini etkilemektedir.

Bu çerçeveden hareketle, bu kanun teklifi ile cezaevlerindeki çocukların anneleri ile diyaloglarının güçlendirilmesi, dışarıdaki hayat ile bağlarının kurulması ve çocukların gelişimlerinin sağlanması öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Cezaevlerinde anneleriyle birlikte yaşayan 0-6 yaş arası çocukların, temel ihtiyaçlarının karşılanması, annelerin çocuklarıyla olan diyaloglarının ve davranış biçimlerinin güçlendirilmesi ve çocukların cezaevi dışındaki hayat ile bağlarının oluşturulması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)