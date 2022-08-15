CHP'li Sait Aydın, Hacı Bektaş Veli'yi Andı

Aydın, "Hacı Bektaş Veli’nin öğretisi bir olmayı, insanı sevmeyi, insan sevgisini, adalet ve hoşgörüyü temsil ediyor. Türk kültürü kendi kültürel değerlerinin aktarılmasına önemli değerler atfetmiş pek çok kişilik yetiştirdi. Saygı ile anılan bir önder konumundadır. Mirasına, kültürüne, felsefesine sahip çıkmak ve aktarmak asli görevlerimizdendir. Barış ve kardeşliğe davet eden Hacı Bektaş Veli’nin bu topraklarda yeşermiş olması ve hala yaşaması bizler için gurur vesilesidir” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA