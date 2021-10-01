CHP'li Rıza Çiftçioğlu Adalar’a İnsan Göçü Yaşanıyor

CHP Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Rıza Çiftçioğlu, “Sınırlamalar getirebiliriz. Çünkü bu işin sonu yok. Yazın İstanbul’un bütün ilçelerinden Ada’ya turlar kalkıyor. Hatta İstanbul’u da geçtik. Yalova’dan Bursa’dan Balıkesir’den gibi yerlerden turlar düzenleniyor. Sürekli bir insan göçü var. Bir kere bunu durdurmamız lazım. Hafta sonu nüfusumuz 100 bine dayandığı zaman buna dur dememiz lazım” dedi.

CHP Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Rıza Çiftçioğlu, Adalar’da yaşanan sorunları anlattı. Özellikle temizlik konusunda hafta sonları oluşan kalabalık nedeni ile ciddi sorunlar yaşandığını aktaran Çiftçioğlu, İBB Ekrem İmamoğlu’nun bu konuda ciddi destekler sağladığının altını çizdi. Yerleşik nüfusun 16 bin civarında olduğunu aktaran Çiftçioğlu, haftasonları nüfuslarının 100-150 bine kadar çıktığını söyledi. Çiftçioğlu, “Bizim 16 bin civarında bir yerleşik nüfusumuz var. Aşağı yukarı hizmet götürmemiz gereken 60 bin hatta hafta sonları 150 bini bulan bir insan kalabalığını oluşturuyor. Tabi bu haliyle 16 bin yerleşik nüfus olması sebebi ile bütçemiz çok kısıtlı. Çok kısıtlı bir bütçe ile biz bu hizmeti götürmek zorunda kalıyoruz. Çok büyük bir orantısızlık var. Çünkü siz bir kere yerleşik nüfusunuza göre bütçe alıyorsunuz. Oysaki hizmet götürdüğünüz insan sayısı çok fazla. Daha önceki İBB yönetimleri Adalar’la açıkçası çok fazla ilgilenmediler. Bu dönem sağ olsun Ekrem İmamoğlu döneminde gerçekten Adalar’a çok ilgi gösteriyorlar. Ekrem İmamoğlu için Adalar çok özel bir yerdir. Destekte geliyor bize. Özellikle temizlik konusunda. Çünkü çok fazla insan kalabalığı, özellikle hafta sonu çok misafir kalabalığı oluyor Adalar’da. Bu hizmeti götürmek çok kolay değil. Çok ciddi bir ekipman ve iş gücü lazım. Adana belediyesinin kadrosu belli zaten. Kısıtlı bir kadro ile yine de elimizden geldiğince temiz bir adana için çalışıyoruz” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)