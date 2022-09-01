CHP'li Özdemir: Kırtasiye Ve Okul Eşyaları İçin Maddi Destek Sağlanacak Mı?

Sibel Özdemir, İstanbul’da ziyaret ettiği çok sayıda ailenin özellikle en çok da okul ve kırtasiye ihtiyaçları konusunda mağduriyetler yaşanmasını Meclis gündemine taşıdı. Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

“VELİLER ZORUNLU İHTİYAÇLAR KARŞISINDA MADDİ OLARAK ÇOK ZOR DURUMDA”

Zorunlu tutulan ihtiyaçların ve velilerin bütçesini en çok zorlayan ihtiyaçların başında okul kıyafetlerinin ve kırtasiye eşyalarının geldiğini gündeme getiren Özdemir, “Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler, çocuklarının alması gereken zorunlu ihtiyaçları karşısında maddi olarak çok zor durumda kalmaktadır. Kırtasiye ve okul eşyalarına çok yüksek oranlarda zamlar yapılması aileleri mağdur etmektedir. İstanbul’da sadece bir öğrenci için harcanan kırtasiye masrafı en az 2.000–2.500 TL’yi, okul kıyafeti, çanta ve diğer giderler de eklendiğinde toplam masrafın en az 5.000–5.500 TL’yi bulduğu belirtilmektedir” dedi.

“OKUL VE KIRTASİ MASRAFLARI OKULA BAŞLAMANIN ÖNÜNDE ENGEL OLDU”

Özdemir, zorunlu tutulan okul masraflarının karşılanamaması nedeniyle öğrencilerin okula başlayamayacağı gibi çok ciddi sonuçların ortaya çıkabileceği gündeme getirerek şunları kaydetti:

“Zorunlu tutulan ihtiyaçların ve velilerin bütçesini en çok zorlayan ihtiyaçların başında okul kıyafetleri gelmektedir. Okul kıyafetlerinin temini için okulların belli bazı mağazalarla anlaşması ve okul amblemi olan kıyafetlerin zorunlu tutulması ailelerin bütçelerini oldukça zorlamaktadır. Velilerin karşılayamayacağı yüksek ücretler nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. Zorunlu tutulan okul masraflarının karşılanamaması nedeniyle öğrencilerin okula başlayamayacağı gibi çok ciddi sonuçların ortaya çıkabileceği ifade edilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yaşanan bu sürece ve mağduriyetlere bir an önce müdahale etmesi ve asli sorumluluklarının gereğini yaparak gerekli somut adımları atması beklenmektedir.”

“AİLELERİN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ KONUSUNDA BİR ÖNLEM ALINACAK MI”

Özdemir’in Bakan Özer’e yönelttiği sorular şöyle:

Her 100 çalışanın 57’sinin 5.500 TL olan asgari ücretle geçimini sağladığı ülkemizde okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye eşyalarıın 5.500 TL olduğu gerçeği karşısında aileler nasıl olacak da çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir?

Okula yeni başlayacak öğrenciler hariç tutulmak üzere, yeni okul kıyafeti uygulamalarının tamamının durdurularak mevcut tüm okul kıyafetleri ile yeni eğitim öğretim yılına başlanmasına yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığı bir karar alacak mıdır? Öğrencilerin mağdur olmaması ve ailelerin zor durumda kalmamasına yönelik olarak bir planlamanız olacak mıdır?

Velilerin bütçesini zorlayan okul kıyafetlerinin belli bazı mağazalardan alınmasının zorunlu tutulmasının gerekçesi nedir? Bu uygulamaya son verilmesi ve ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir önlem alınacak mıdır?

Okul kıyafetlerinin değiştirilmesine hangi gerekçelerle ve hangi süreçler sonrasında karar verilmektedir? Okul kıyafetleri hangi aralıklarla değiştirilmektedir?

Hayat pahalılığının artmasıyla birlikte okul ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamakta veçocuklarını okula göndermekte oldukça zorlanan ailelerin çocuklarına ayrıca ek maddi destek sağlanacak mıdır?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA