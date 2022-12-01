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CHP'li Karabat'tan İlginç İddia: AKP Beka Sorunu Haline Geldi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Merkez Bankası verilerine dayanarak “Türkiye’ye giren ve şaibeli olduğu ifade edilen “kaynağı belirsiz paranın” 30 milyar dolara yaklaştığını açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Aralık 2022 Perşembe 08:50
CHP'li Karabat'tan İlginç İddia: AKP Beka Sorunu Haline Geldi
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Türkiye’ye bu paraları getiren yabancıların, AKP'den taviz üzerine taviz aldığını savunan CHP’li Karabat, Türkiye’nin, AKP ve Cumhur ittifakının elinde bir beka sorunu ile karşı karşıya olduğu söyledi.

CHP’li Karabat’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

https://twitter.com/ozgurkarabatchp/status/1595699526865756160?s=46&t=9Rsv5F4MrEJEcal1JMNlGw

AKP SİYASİ İKBALİNİ YABANCI ÜLKELERE ENDEKSLEDİ

1- Türkiye, Cumhur ittifakının da dediği gibi bir beka meselesi ile karşı karşıya. Ancak burada beka sorunu doğrudan AKP Hükümeti'nin kendisidir.

Alınan borç paralar, ülkeyi ipotek ettiriyor.

2- Katar'dan 15 milyar dolar,

Çin'den 6 milyar dolar,

Birleşik Arap Emirlikleri'nden 5 milyar dolar,

Güney Kore'den 2 milyar dolar swap (takas) para geldi.

Bunlarla Merkez Bankası rezervleri makyajlanıyor.

3- Swaplar yetmedi, şimdi de TCMB'de mevduat hesabı açılıyor. Suudi Arabistan 5 milyar dolar gönderecek. Daha önce de Azerbaycan 1 milyar Euro mevduat hesabı açmıştı.

Bunlara ne kadar faiz ödendiği açıklanmıyor.

4- Sadece TCMB üzerinden alınan borç paralarla değil, farklı yollarla da AKP tavizler veriyor.

Rusya'ya 10-15 milyar dolar olduğu ifade edilen doğalgaz ödemeleri ertelenecek. Buna da yine faiz ödenecek.

5- Ne Merkez Bankası'na alınan borç paralar, ne de ertelenen doğalgaz ödemeleri AKP'ye yetmiyor. Kaynağı belirsiz para (net hata noksan) girişi 30 milyar dolara yaklaştı.

Bunları getiren yabancılar, AKP'den taviz üzerine taviz alıyorlar.

6- Yurt dışından gelen finansman elbette ekonomimiz açısından önemlidir. Ancak AKP'nin getirdiği paraların yatırıma, istihdama bir katkısı yok. Günü kurtarmaya yönelik kaynak girişleri sağlanıyor. Döviz kurları kontrol altında havası veriliyor.

7- Bahsi geçen ülkeler, AKP'nin rantçı ekonomi sisteminin ayakta kalması için bu paraları gönderiyorlar. Batan ekonomiyi bir süre daha yüzdürmek için kaynak sağlıyorlar.

8- Jeopolitik çıkarları için AKP'yi destekleyen bu ülkeler, ekonomi yönetimini de ellerine alıyorlar. Bahsettiğim beka meselesi işte tam olarak bu. TL'nin değerinden, TCMB'nin rezervlerine kadar söz sahipleri artık başka devletler oldu.

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