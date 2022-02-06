CHP'li Karabat : Kaldırım ihalesi İle Atık Ayrıştırmanın Adı Rantçılıktır

İstanbul’da Başakşehir Belediyesi, ilçenin ikinci geri dönüşüm tesisini Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde kuruyor. Bin 250 metrekaresi kapalı olmak üzere 4 bin metrekare alana yapılacak olan tesisin inşası TBMM gündemine geldi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sorduğu yazılı soru önergesine cevap veren Bakanlık, ilginç bir detayı ortaya çıkardı. Karabat’ın sorduğu tesisin ihale süreci, bedeli ve ihaleyi alan firmayla ile ilgili soruya tam olarak cevap vermeyen Bakanlık, projenin ihalesinin yapılmadığını kabul ederek, inşaat işlerinin daha önce yol bordür ve tretuar işleri için yapılan ihaleyi alan tarafından yürütüldüğünü belirtti.

KİMLER AYRIŞTIRIP SATIYOR

Bir ton plastik atığın günümüzde yaklaşık 5 bin TL olduğunu belirten Karabat, tesiste saatte 5 bin ton atığın ayrıştırma işleminin yapılacağını, 12 saat çalışması durumunda ise günde en az 60 ton atığın işleneceğini kaydetti. Plastiğin yanı sıra cam, naylon, kağıt ve demir gibi atıkların da ayrıştırılacağını ifade eden Karabat, “Günde 5 ton plastik geri dönüşümü olsa 25 bin TL, ayda da 750 bin TL yapar. Diğer atıkları da saymıyorum üstelik. Bu atıkları kimler ayrıştıracak, kimler taşıyıp nerelere satacaktır? Tesisin ihale ve inşaat süreci gibi bunlar da karanlıkta kalmıştır. Biz bunları sorguluyoruz diye kimse bize çevre düşmanı demesin. Bu hassasiyetler üzerinden vurgun yapılmasına karşıyız” şeklinde konuştu.

İHALE NEDEN YAPILMADI

Yol yapım ihalesi verilenlere geri dönüşüm tesisi inşa ettirilmesinin yasal ve etik olmadığını anlatan Karabat, “Açık alan inşaat metrekare maliyeti 5 bin TL, kapalı alan maliyeti de 10 bin TL’den başlıyor. Buradaki tesisin yapım maliyeti nereden bakarsanız bakın 20-25 milyon TL’yi buluyor. Bunun kesinlikle ayrı bir ihalesinin yapılması gerekirdi. Acaba burayı inşa edenle geri dönüşüm konusunda ticari bir işbirliği mi söz konusu” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüm projesinin yapıldığı bahse konu alanın sportif amaçlı tesis, yeşil alan gibi sosyal tesisler için ayrıldığını dile getiren Karabat, projenin ilçede yaşam alanlarına çok yakın bir noktada yapıldığını söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)