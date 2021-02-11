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CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!
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CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!

CHP'li Enis Berberoğlu, bugün mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yeniden milletvekilliği hakkına geri döndü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2021 Perşembe 16:00
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!
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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili Başkanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulunda okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu milletvekili vasfını yeniden kazandı.

AYM Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası onandıktan sonra 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun yaptığı bireysel başvuruyu görüşerek hak ihlali kararı verdi. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere gönderildi ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti. Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM’ye ikinci kez bireysel başvuruda bulundu. AYM, Berberoğlu’nun yaptığı ikinci bireysel başvuru için de hak ihlali kararı verdi. Oybirliğiyle verilen kararda Anayasa'nın 'seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını' düzenleyen 67'nci ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını' düzenleyen 19'uncu maddelerinin ihlal edildiğine hükmedildi. Kararın bir örneği, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme de Enis Berberoğlu hakkında AYM kararına uyulması yönünde oy birliğiyle karar verdi.

8 AY SONRA TEKRAR MİLLETVEKİLİ

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayramoğlu şu bilgileri paylaştı:

14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılamanın yenilenmesi yazısı TBMM'ye ulaştı. Yazı, meclis başkanlığı tarafından başkanlık tezkeresine dönüştürüldü. TBMM Genel Kurulu'nda da okutulmuş oldu, vekillerin bilgisine sunuldu. Böylece 8 ay sonra vekillik vasfını kazanmış oldu. Yemin etmesine de gerek olmadığını söylemiş olalım.

Berberoğlu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na gidecek, ardından fezleke TBMM'ye gelecek. Burada da karma komisyona sunulacak. Yaklaşık 1 aydan sonra Genel Kurula gelecek çalışma. Tekrar değerlendirilecek. Dokunulmazlığı kaldırılırsa bu kez yeniden yargılanma süreci başlamış olacak."

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