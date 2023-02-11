CHP Heyeti Diyarbakır'da

KILIÇDAROĞLU: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ TÜRKİYE'NİN EMRİNDE, DİYARBAKIR DAYANIŞMA PLATFORMU’NDAN İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Türkiye'nin emrinde, bütün depremzedelerin emrinde. Ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Var olan bir talep kendilerine ulaştığı zaman o talebi süratle yerine getiriyorlar” ifadelerini kullandı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da deprem anından bu yana kendileriyle istişare halinde olduğunu belirttikleri İmamoğlu’na teşekkürlerini sundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Merkez – Ofis – Tesisler / Diyarbakır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle yıkılan bölgeye yaptığı ikinci ziyaretin Malatya’dan sonraki durağı Diyarbakır oldu. Heyet, şehirde ilk olarak, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için taziyelerin kabul edildiği Bahattin Demircan Barman Taziye Evi’ni ziyaret etti. Acılı ailelere baş sağlığı dileyen heyet, okunan dualara eşlik etti. Heyet, taziye ziyaretinin ardından, evleri büyük felakette yıkıldığı için Demirok Tesisleri ve Kaplan Düğün Salonu’nda ağırlanan depremzedelerin acısına ortak oldu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberindeki heyet, kentin önemli caddelerinden Ofis’te yıkılan bir binada yapılan arama-kurtarma çalışmalarına tanıklık etti. Kılıçdaroğlu, aynı bölgede bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile kısa bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, Ofis Caddesi’nden, aynı zamanda depremzedeler için barınma noktası haline getirilen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na geçti. Burada, sırasıyla; Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Kılıçdaroğlu birer konuşma yaptı.

KAYA: “DEPREM OLUR OLMAZ, SAAT 05.00’TE BU

PLATFORM, HEMEN BİR KOORDİNASYON MERKEZİ KURDU”

Kaya, geçen yıl kendilerinin de içinde bulunduğu, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, iş insanı dernekleri ve sendikalardan oluşan 84 kitle örgütünün katılımıyla, “Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformunu”nu oluşturduklarını belirtti. Platformun zamanla vatandaşın en önemli başvuru merkezi haline geldiğini kaydeden Kaya, “Belki de Allah'ın Diyarbakır'a verdiği bir şanstı bir yerde de. Deprem olur olmaz, saat 05.00’te bu platform, hemen bir koordinasyon merkezi kurdu. Ve şu an Diyarbakır'da, sizin de ziyaret ettiğiniz merkezlerin hepsindeki iş makinalarını, biz kendi iş insanlarımızı o saatte koordine ederek gönderdik. O anlamda Diyarbakır’da hasar, diğer illere göre biraz daha düşükse, bunun önemli paylarından biri de bu çalışmamız. Hemen koordinasyonu kurar kurmaz da özellikle özel işletmelerimiz, okullarımız, düğün salonlarımız, taziye evlerimiz, fabrikalarımız özellikle hepsini barınma merkezi ve aş merkezine dönüştürdük. Sağ olsun, iş insanlarımızın tamamı, bunları kendileri karşılayarak destek verdiler” dedi.

İMAMOĞLU VE TANRIKULU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Valilikle de koordinasyon halinde çalıştıklarının altını çizen Kaya, “Tabii ki risklerimiz var. Süreç daha da farklı bir noktaya gidecek. Ama bunun devamı da gerekiyor. Yaklaşık 196 merkezde, 200 bine yakın insan, bir şekilde hem barınıp hem de aşını almaya çalışıyor. Bu bizim için sürdürülebilir bir durum değil. Teşekkür ediyoruz başta Sezgin Başkanımıza (CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu) ve Ekrem Başkanımıza. Bizlerle hemen diyaloga geçtiler. Bu konuyla ilgili bizlerle istişare yürütüyorlar. İnşallah devamında da bunu sağlayacağız” diye konuştu. Var olan risklerin giderilmesi anlamında iş birliğine açık olduklarına vurgu yapan Kaya, “O risklerin giderilmesi anlamında gerçekten önemli bir çalışmaya ihtiyacımız var. Biz, şu an Diyarbakır'la ilgili bir stabil durum sağladığımız için, daha çok Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'ın bize yakın olan ilçeleri üzerinden yoğun bir yardım seferberliği başlattık. Sobalarından tutun her türlü yardımı sürekli buradaki koordinasyon merkezinden ulaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: “FELAKETLERDE ÖNEMLİ OLAN KOORDİNASYON”

Diyarbakır’da 84 kitle örgütünün bir arada olması ve ortak hareket etmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu ise, “En azından yaşanan felaketin daha sağlıklı koordine edilmesi açısından son derece önemli. Felaketlerde önemli olan, koordinasyon. Yani eş güdümü sağladığınız zaman kimin neyi yapacağı, kimin hangi adımı atacağı, kimin hangi sorumluluğu yükleneceği, koordinasyon içerisinde belli olur. Soruna çok hızlı müdahale edilir ve sorun çözülmüş olur. Büyük bir felaket yaşadığımızı ben de biliyorum, hepimiz biliyoruz, hepimiz bunun tanığıyız. Ama ortada sağlıklı işleyen bir koordinasyon olmadığı için, maalesef ciddi sorunlarla karşı karşıyayız” dedi. Diyarbakır’a Malatya’dan geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, “Gördüğüm tablo; kış şartlarında insanların öncelikle çadır arayışına girdikleri. Çünkü kalacakları bir yer yok. Diyarbakır'da ayrıca benim gördüğüm; düğün evlerinin, belli sosyal mekanların depremzedelere ayrılmış olması, onlara sıcak bir yuva sağlamış gibi görünüyor. Ayrıca yeme-içme gibi sosyal ihtiyaçlarını da hayati ihtiyaçlarının da burada karşılandığını görüyoruz. Bu da benim son derece memnun ettim. Diyarbakır'ın kendi içinde iş dünyasıyla böylesine güzel bir birliği yaşaması, umarım pek çok yerde de benzer çabaların gösterilmesine yol açar” şeklinde konuştu.

“ASLA UMUTSUZ OLMAMALIYIZ”

Diğer illerde de meslek kuruluşlarının benzer çabaları gösterdiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Asla umutsuz olmamalıyız. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Kendi yaralarını sarabilecek kapasiteye sahip olan bir ülke. Bütün olanaklar, belli bir sağlıklı koordinasyon içinde yürütüldüğünde, bütün sorunlarımızı çözebileceğimizi görüyoruz. Diyarbakır bunu yaptığına göre, diğer illerde de Türkiye genelinde de bunu yapmak mümkün. Siyasetin de bu şekilde bürokrasiyle beraber koordine olması ve bu işi büyütmesi lazım. Burada ciddi aksaklıkların olduğunu görüyoruz zaten. O aksaklıkların giderilmesi için biz değil, halk konuşuyor. Televizyonlar, halkın taleplerini bir şekliyle yansıtıyor. Bizim gezmemizin temel nedeni, elbette halkın derdini dinlemek. Ama daha önemli olan, halkın kendi derdini medya aracılığıyla siyasal iktidara, Türkiye'ye duyurulmuş olması. Bizim de en büyük beklentimiz, bu taleplerin ülkeyi yönetenler tarafından da duyulmuş olması.”

“İKTİDARIN BU KONUDA CİDDİ ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ”

Türkiye genelinde bir yardım seferberliği başlatıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, vatandaşları kısa sürede evlerine kavuşturmanın önemine dikkat çekti. “İktidarın bu konuda ciddi adımlar atmasını bekliyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Buraya Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşlarımla beraber geldik. Benim taşıdığım duyarlılığı, doğal olarak onlar da taşıyorlar, diğer belediye başkanlarının taşıdığı gibi. Çünkü, sonuçta yaşanan felaketi bir şekliyle telafi etmek zorundayız. Ölenleri geri getiremeyiz. Ama en azından hayata kalanların daha sağlıklı, daha güzel bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri için çaba harcamak zorundayız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye büyük bir felaketle karşı karşıya. Bunun da farkındayız zaten. Ama çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Sağlıklı, tutarlı, emin adımlarla yola çıktığımızda bütün sorunları aşabiliriz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Türkiye'nin emrinde, bütün depremzedelerin emrinde. Ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Var olan bir talep kendilerine ulaştığı zaman o talebi süratle yerine getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“YARDIMA İHTİYAÇ DUYAN HER VATANDAŞA KOŞARIZ”

Belediye başkanlarının hizmetlerinde hiçbir ayrımcılık yapmadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Zaten bizim felsefe kültürümüzde de böyle bir şey yoktur. Biz, yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşa koşarız ve onun ihtiyaçlarını gidermeye çalışırız. Diyarbakır'da 84 ayrı sendika, sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşunu bir araya getirip, soruna ortak iradeyle müdahale etmeniz ve sorunu çözme konusunda büyük adımlar atmanız gerçekten takdire şayan. Burada bulunan sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, meslek kuruluşlarının temsilcilerini yürekten kutluyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyetin Diyarbakır turu, Tesisler bölgesinde gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışmalarına tanıklık ederek noktalandı.