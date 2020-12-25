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CHP Başakşehir İlçe Başkanından Gazetemize Ziyaret

CHP Başakşehir İlçe başkanı avukat Deniz Bakır ve yardımcılarından oluşan bir heyet gazetemizin ve Tv mizin imtiyaz sahibi gazeteci yazar Hüseyin Çetiner'i ziyaret ederek Başakşehir,İstanbul ve ülke gündemi ile alakalı fikir alış verişi yaptılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Aralık 2020 Cuma 09:22
CHP Başakşehir İlçe Başkanından Gazetemize Ziyaret
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CHP BAŞAKŞEHİR İLÇE BAŞKANI  AVUKAT DENİZ BAKIR  VE YARDIMCILARINDAN GAZETEMİZE ZİYARET 

BAŞKAN BAKIR ZİYARET NEDENİ İLE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

İstanbul Times Gazetesi,Başakşehir Times Gazetesi ve www.istanbultimes.com.tr ,www.basaksehirtimes.com ile İstanbul Times tv özel YouTube kanalınız ile yapmış tarafsız ve özgür sokak röportajlarınızı zevle takip ediyorum. Zaman emek ve para harcayarak ilçe  ilçe gezip konuşacak sözü olanlara mikrofonlarınızı uzatarak güncel konular ile alakalı halkımızın duygu ve düşüncelerini milyonlarca kişiye iletiyorsunuz bu çabalarınızdan dolayı sizi ve ekibinizi kutlarım dedi. 

İlçe başkanı Bakır sözlerini şu şekilde tamamladı "Yayınlarınızı yakından takpip ediyorum. Özgür ve tarafsız yayınlarınızdan dolayı rahatsız olup dava açanların maddi ve manevi olarak sizlere yaşattıkları sıkıntıları haber ve paylaşımlarınızdan takip ediyorum. Maddi olarak size katkı sunma imkanımız olmayabilir ancak hakkınızda açılan davaların takibi için ihtiyaç duymanız halinde size bir telefon ötede olduğumuzu bilmenizi isterim dedi.

ESKİ BAŞAKŞEHİR GÜVERCİNTEPE MAHALLE MUHTARI İBRAHİM DİNÇ "İSTANBUL TIMES ÖZGÜRLÜĞÜN ADIDIR" DEDİ

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi eski muhtarı  İbrahim Dinç muhtar olduğum sürece mahallemin bir çok sorununu İstanbul Times ve Başakşehir Times Gazetesinin yaptığı haberlerle çözdüm şeklinde konuştu.

İSTANBUL TIMES YAYIN GRUBU İMTİYAZ SAHİBİ  GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER  İSE NAZİK ZİYARET İÇİN MEMNUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

CHP Başaşehir İlçe başkanı  Avukat Deniz Bakır ve yönetim kurulu Anıl Çeliker,Yasemin Akpınar Çetiner, Kadın kolları Yönetcisi Seyhan Gedik ve eski Güvercintepe Mahalle Muhtarı İbrahim Dinç'in yayın grubumuzu ziyaret etmelerinden dolayı çok mutlu oldum. Nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ederim dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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