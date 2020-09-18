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Chow Chow (Çin Aslanı) Almak İçin 7 Neden
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Chow Chow (Çin Aslanı) Almak İçin 7 Neden

Görünüşü oldukça sevimli olan bu köpek cinsinin ise; dilleri mavi, siyah ya da mor renklidir. 2000 ile 3000 yıllık bir geçmişe sahip olan bu köpek cinsleri dünyanın en eski köpek ırklarından biridir. Kökeni ise; Çin, Moğalistan, ve Sibirya’ya dayanmaktadır. Kalın kürkleri yüzünden yumuşacık bir ayıcığı anımsatmaktadır. Çocuklar ve bebeklerin dikkatini çok çekerler ve özellikle çocuklar ve bebekler bu cinsleri çok sevmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Eylül 2020 Cuma 16:29
Chow Chow (Çin Aslanı) Almak İçin 7 Neden
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Özel Bir Irka Sahiptir

İç güdüleri ve fiziksel özellikleri sayesinde dünyada en özel ırk olarak bilinmektedir. İki katmanlı kürk sayesinde; sıcak havalardan kolayca sıkılabilir. Soğuk ortamlarda olmayı daha çok seven bir ırktır. Çünkü çift katmanlı kürkü sıcaklarda hissettiği sıcaklığın iki katını hissetmektedir. Sizlerde Çin Aslanı almak istiyorsanız sizlere bu köpek cinsi hakkında bilgi vereceğiz…

Sadıklardır Sahiplerine Ailesi Olarak Bilirler

Ailesine en bağlı köpek cinslerinde ilk sırada alır. En ufak bir sorunda canlarından bile vazgeçebilirler. Oldukça hassas bir köpek olan büyütüldüğü aileyi tam olarak sahiplenir. Diğer köpek ve kedi gibi evcil hayvanları da koruma içgüdüsüne sahiptir. Fakat nadiren de olsa diğer köpek cinslerinden sizi kıskanabilir ve diğer köpek cinslerine karşı soğuk, asabi davranabilir.

Sosyal Olmak Onların Kanında Var

Eğer sosyal olmasını istiyorsanız ve yabancılara karşı saldırgan olmasından şüphe duyuyorsanız; bunun önüne geçmek ise sizin elinizdedir. Yavru iken alacağınız Çin aslanlarını diğer köpek cinsleri ile büyürse ve eşit sevgiyi aldığını hissederse; diğer köpek cinslerine karşı saldırgan ya da soğuk olmayacak, onları oyun arkadaşı bilecektir.

Mizaçları Sevimli Olsa da Aslında Oldukça Enteresan Özelliklere Sahip

Görünüşleri itibari ile oldukça saf görünebilirler fakat oldukça kararlı ve savunmacı köpeklerdir. Çok eski zamanlarda savaşlara katıldığı bile kaynaklar arasında vardır. Doğru bir eğitim verilmezse başına buyruk olacaktır. Fakat bu çevredekilere zarar vereceği anlamına gelmez. Oyun oynarken bazen sınırları aşabilir.

Oldukça Savunmacı

Savunmacı özelliği sayesinde olası bir tehlike hissettiğinde sahibini korumak ister. Yabancı birine alışması kolaydır fakat kötülük sezerse sizi uzaklaştırmak isteyebilir. Ayrıca Türkiyede Serkan Altuniğnenin Bobo karakterinde çizdiği karikatürlerdeki köpek; Çin aslanının ta kendisidir. Yani fenomen bir köpeğe sahip olursunuz.

Arkadaş Canlısıdır

Çok şefkatli ve sıcak kanlı bir köpek cinsi olan Chow Chowlar; yeni insanlarla tanışmaya bayılır. Hatta onlarla da oyun oynamayı çok isterler. Isındığı ve sevdiği bütün insanlara karşı uzun ömürlü bir arkadaşlık kolayca kuracaktır.

Çok Uyumludur

Sevecen yapısı ile dikkat çeken bu köpeklere özellikle et yedirilmemesi önerilir. İnsanlara karşı saldırgan olmaması için sadece sebze içerikli mamalar yedirilmesi gerekir. Yavru köpeğinizi kucağınıza alarak onunla konuşmalısınız. Sizi ve sizin kokunuzu benimseyecektir. Konuşmanızı özellikle istiyoruz çünkü ses tonunuz ona bir müzik tınısı gibi gelecektir.

Bu yazımıdan sonra sizde bir Çin Aslanı Chow Chow almak isterseniz patibul.com adresine bakabilirsiniz.

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