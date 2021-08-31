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‘Çevre Koruma ve Eğitim Merkezi’ İçin Sona Yaklaşıldı…

eytinburnu’nda “Sıfır Atık ve İklim Değişikliği” konularında öğrencilere ve vatandaşlara eğitim vermek için inşa edilecek olan Çevre Koruma ve Eğitim Merkezi, geri dönüşüm kapasitesini artırmak için çalışmalar yapacak…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2021 Salı 10:19
‘Çevre Koruma ve Eğitim Merkezi’ İçin Sona Yaklaşıldı…
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından ‘Sıfır Atık ve İklim Değişikliği konularında öğrenci ve vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmek üzere 1. 718 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek olan ‘Çevre Koruma ve Eğitim Merkezi’, aynı zamanda geri dönüşüm için çeşitli uygulama alanlarına da sahip olacak. Güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üreten merkez içerisinde; Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi, Kompost Tesisi, Eğitim Binası, Çatı Tarımı ve Arıcılık faaliyetleri gerçekleştirilerek ‘Sürdürülebilir Yaşam Alanı’ oluşturulacak. Kompost üretimi ve kent tarımı gibi konularda öğretmen, öğrenci ve ebeveynlere yönelik bilgi paylaşım programları da düzenlenecek.
SIFIR ATIK İÇİN ÇALIŞACAK…
Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi ile ilçedeki atık toplama kapasitesini artıracak olan tesiste atıklar geri dönüşüme kazandırılacak ya da çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafa gönderilecek.
Çevre Koruma ve Eğitim Merkezi’nde yağmur suyu toplama bidonları ile yağmur suyu hasadı da gerçekleşirken, ilçe genelinde haftanın 6 günü kurulan pazar yerlerinden toplanacak organik atıklar Kompost Tesisi’nde işlenerek, toprak iyileştirici malzeme olan kompost üretilerek, park ve bahçelerde gübre olarak kullanılacak. Ayrıca merkezdeki Kompost Tesisi’nde solucan gübresi üretim alanı da kurulacak. Atık toplama alanının çatısında Türkiye’de ilk defa çatı tarımı uygulamaları gerçekleştirilerek arıcılık faaliyetleri de yürütülecek.

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