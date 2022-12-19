Çetiner ve Çetin Ailelerinin Mutlu Günü

Gelinin Babası Hüseyin Çetiner ve Damadın Babası Halit Çetin ise şunları söylediler:

Öncelikle Malatya’dan,Konya’dan ve İstanbul’un değişik ilçelerinden gelen aile dostlarımıza,akrabalarımıza ve arkadaşlarımıza bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan ve salonumuzu hınca hınç dolduran herkese çok teşekkür ederiz şeklinde konuştular.

Kimler Nikah Ve Düğün Davetine Katıldı ?

Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,Avrasya Hastanesi Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Urlu,Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcıları Av. Saffet Öz , Hurşit Bekaroğlu, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bilici,CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan, Yardımcısı,Rıfat Avcı,Eski Meclis üyesi İlkay Biber,Gençlik Kolları başkanı Erdem Dursun, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu,İyi Parti İlçe Başkanı Erdinç Bayraktar,Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Onur Dolar,Yardımcıları, İrfan Dumrul,Olcay Çelik,Barış Şenol,Muzaffer Başkış,Bayram Erkol,Saadet Partisi ilçe başkanı Levent Çotuk, DEVA Partisi, ilçe Ahmet Bilgiç,Yardımcıları, Yasir Kurşun,İhsan Alan, Gelecek Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Veysi Doğan, yardımcıları, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya,Zeytinburnu Sivaslılar Dernek Başkanı Ezgi Şengül, Zeytinburnu Kimsesizler ve Yaşlılar Dernek Başkanı Kadir Şengül,Beyazay Zeytinburnu Şube başkanı Ali Ekber Şenkal,Gökalp Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul ve Baş azası Tülay Gençtürk,Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat ve eşi Alaaddin Polat, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Kadir Karaca, Öz Finans İş Sendikası İstanbul Avrupa yakası bölge Başkanı Dr. Mümin Evren ve eşi, Borsa Anadolu lisesi müdürü ve Eğitim Birsen Şube başkanı Erdal Bakırtaş,Adile Mermerci,Anadolu Lisesi müdürü Yunus Özbek,emekliler dernek başkanı Yunus Gülmek, Zeytinburnu Belediye Meclis üyeleri, İbrahim Cin, Fikret Tuncer, Satı Oral, iş İnsanı Hakkı Ertunç,Cemil Ertunç, Mehmet Menteş, Resul Alhan, Ramazan Demir, Ramazan - Fatma Dalkılıç,Ömer Karlıdağ, Ömer Ekşioğlu,Nail Arıbuğa,Gürsel Akpınar ve eşi, ALİ İhsan Gündoğdu ve daha bir çok seçkin davetli nikah merasimine ve düğüne katıldı.,

Çelenkleri İle İki Aileyi Mutlu Günlerinde Unutmadılar…

İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu,CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Erzincan Valisi Mehmet Makas,Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, İBB Basın danışmanı Murat Ongun, Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy,Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avrasya Hastaneleri Kurucusu Op.Dr. Hüseyin Urlu,Avcılar Belediye Başkanı Av.Turan Hançerli, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı A.Selami Delibalta, CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan, Ak Parti Zeytinburnu ve İBB Meclis Üyesi,Fatih Aydoğan , CHP Zeytinburnu ve İBB Meclis Üyesi Süleyman Uluocak, Zeytinburnu Tekstil İş Adamları Dernek Başkanı (ZETSİAD) Mustafa Sartık, Fuzul Holding Yönetim kurulu başkanı Eyüp Akbal,İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı (İGD) Mehmet Mert, Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanı Onur Dolar,Çiğdem İnşaat Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Ertunç, Sevinç Bellona Mobilya ve Pastanesi Yönetim Kurulu başkanı Yahya Tunç başta olmak üzere her iki ailenin çok sayıdaki yakını mutlu günlerinde Çetiner ve Çetin ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Telgrafları ile Genç Çiftleri unutmadılar …

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr.M.Fatih Erbakan,Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu,Ak Parti TBMM Grup Başkan vekili Av.Bülent Turan, CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat ,CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Numan Balcı,İyi Parti Zeytinburnu Önceki Dönem İlçe Başkanı Hasan Hoşben,

Sena ve Ömer Mutluğa İmza Attı

Öncelikle ailelerimize,akabinde uzaktan ve yakından gelen akrabalarımıza bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için hepinse bir kez de buradan teşekkür etmek isteriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)