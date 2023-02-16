banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.008,58
ALTIN
1.109,12
DOLAR
18,87
STERLİN
22,56
EURO
20,10
Çetiner : Bize Lazım Olan Tek Şey Artık Kentsel Dönüşüm
Son Dakika
Çetiner : Bize Lazım Olan...
Deprem İçin Bina Güçlendirme Nasıl Yapılır?
Deprem İçin Bina Güçlendirme Nasıl...
Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibi (ZAK) Eve Döndü
Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibi (ZAK)...
İBB Ekipleri Deprem Bölgesinde 577 Can’ı Enkaz Altında Kurtardı
Son Dakika
İBB Ekipleri Deprem Bölgesinde 577...

Çetiner : Bize Lazım Olan Tek Şey Artık Kentsel Dönüşüm

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner yıllardır acilen kentsel dönüşüm yapılmalı diyerek makaleler yazı haberler yaptı. Ancak 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 depremden sonra kısa ve öz bir makale yazdı. İşte O Makale..

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Şubat 2023 Perşembe 16:41
Çetiner : Bize Lazım Olan Tek Şey Artık Kentsel Dönüşüm
banner171

Duble yollarınız,Kanal İstanbul’unuz, her ile üniversiteniz, havalimanınız olabilir ama halkınızın can ve mal güvenliği olmayan yapılarda yaşamaları ve çalışmaları halinde neyiniz olursa olsun hiçbir işe yaramaz.

Ben Malatyalıyım duble yollarımız var,2 tane üniversitemiz var ,2.ordumuz var yeterli eğitim kurumlarımızın hepsi var ama şu an Malatyam yerle bir odluktan sonra bunların olması bir şey ifade etmiyor halka.

Bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023 Saat gece 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki yıkıcı etkisi çok ciddi olan bir deprem yaşadık. Dünya da çok seyrek olan ikiz deprtem olarak tabir elden ve 9 saat sonra 7.6 şiddetindeki deprem de hasar gören binaları yıktı.

Bu deprem 13.500.000 vatandaşın yaşadığı 10 ili kapsadı.Bu 10 ilin 7’si de büyükşehirlerden oluşuyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır ,Şanlıurfa,Adana,Hatay,diğer 3 il olan Adıyaman,Osmaniye ve Kilis te Büyükşehir olmasa da önemli şehirlerimizdendir.

Bu satırların yazarı olan bendeniz Malatyalıyım kardeşlerimden aldığım bilgilere göre Malatya Merkezde nerede ise hasar görmeyen bina kalmadı diyorlar…

Yeğenim Ömer Faruk Çetiner’in sevgili eşinin babası,annesi ve iki kızı ne yazık ki Malatya Sivas caddesinde yıkılan binanın altında hayata veda ettiler…

Yine eşimin dayısının oğlu ikinci depremde namaz kılarken Elbistan merkezli 7.6 lık deprem’in yıktığı bina da ne yazık ki cansız bedeni namaz kıldığı namazlık üzerinde çıkarıldı

Eş, dost, akraba, Arkadaş ve tanış çok sayıda dostumuzu ebediyete uğurladık…

Sağ kalanlar ise bir şekilde yaşam mücadelesi vermenin gayretinde…

Dostlar bu depremde canlarımız çok yandı. Ama olan oldu biten bitti bari bundan sonra acilen bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatalım.

Ülkenin ekonomik günücü deprem yönetmeliğine göre bina yapalım derim.

Allah korusun uzmanlar yıllardır beklenen büyük Marmara depremin yarında olabileceği ama en geç 7 sene içinde olacağını ifade ediyorlar .

Bu konuyu artık siyaset üstü görelim ve sorun odaklı değil çözüm odaklı çalışalım derim.

Ben Zeytinburnu ilçesinde yaşıyorum burada binalar bırakın deprem olmayı binalarımız kediliğinden yıkılıyor artık.

Yaklaşık olarak ilçede 22.500 bina olduğu söyleniyor bunun sadece 4.500’ü depreme göre yapıldığı ifade ediliyor.

Oysa 1999 Marmara depreminden bu yana 24 sene geçti .İlçemizin yüzölçümü 11.16 Km bunun yarısı mezarlık diğer yarısında konut ve iş yerleri var ama dönüşüm ne yazık ki bellene oranda olmadı.

Amacım kimseyi suçlamak değil mevcut durumuz resmini çekmek. Seçmenler siyasilerden sokağın lambası yamıyor,çöpü alınmıyor diyeceklerine her yerde ve her zeminde KENTSEL DÖNÜŞÜM Demelerini isterim.

Yazacak çok şey var ama şimdilik bu kadarı ile iktifa edelim …

İstanbul Times / Hüseyin ÇETİNER

Son Güncelleme: 16.02.2023 18:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büro Mobilyası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli
Büro Mobilyası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli
İBB Ekipleri Deprem Bölgesinde 577 Can’ı Enkaz Altında Kurtardı
İBB Ekipleri Deprem Bölgesinde 577 Can’ı Enkaz Altında Kurtardı
İmamoğlu'ndan ‘1 Yılda Bina Yapacağız’ Tepkisi: Bırakın Bu Beton Kafalılığı
İmamoğlu'ndan ‘1 Yılda Bina Yapacağız’ Tepkisi: Bırakın Bu Beton Kafalılığı
Bundan Sonra Kaynaklarımızı Duble Yol Ve Kanal İstanbul’a Değil Sağlam Yapılara Akıtmalıyız
Bundan Sonra Kaynaklarımızı Duble Yol Ve Kanal İstanbul’a Değil Sağlam Yapılara Akıtmalıyız
İBB Deprem Bölgesine 187 Kişilik Ekip Daha Gönderdi
İBB Deprem Bölgesine 187 Kişilik Ekip Daha Gönderdi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169