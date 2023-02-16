Çetiner : Bize Lazım Olan Tek Şey Artık Kentsel Dönüşüm

Duble yollarınız,Kanal İstanbul’unuz, her ile üniversiteniz, havalimanınız olabilir ama halkınızın can ve mal güvenliği olmayan yapılarda yaşamaları ve çalışmaları halinde neyiniz olursa olsun hiçbir işe yaramaz.

Ben Malatyalıyım duble yollarımız var,2 tane üniversitemiz var ,2.ordumuz var yeterli eğitim kurumlarımızın hepsi var ama şu an Malatyam yerle bir odluktan sonra bunların olması bir şey ifade etmiyor halka.

Bildiğiniz üzere 6 Şubat 2023 Saat gece 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki yıkıcı etkisi çok ciddi olan bir deprem yaşadık. Dünya da çok seyrek olan ikiz deprtem olarak tabir elden ve 9 saat sonra 7.6 şiddetindeki deprem de hasar gören binaları yıktı.

Bu deprem 13.500.000 vatandaşın yaşadığı 10 ili kapsadı.Bu 10 ilin 7’si de büyükşehirlerden oluşuyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır ,Şanlıurfa,Adana,Hatay,diğer 3 il olan Adıyaman,Osmaniye ve Kilis te Büyükşehir olmasa da önemli şehirlerimizdendir.

Bu satırların yazarı olan bendeniz Malatyalıyım kardeşlerimden aldığım bilgilere göre Malatya Merkezde nerede ise hasar görmeyen bina kalmadı diyorlar…

Yeğenim Ömer Faruk Çetiner’in sevgili eşinin babası,annesi ve iki kızı ne yazık ki Malatya Sivas caddesinde yıkılan binanın altında hayata veda ettiler…

Yine eşimin dayısının oğlu ikinci depremde namaz kılarken Elbistan merkezli 7.6 lık deprem’in yıktığı bina da ne yazık ki cansız bedeni namaz kıldığı namazlık üzerinde çıkarıldı

Eş, dost, akraba, Arkadaş ve tanış çok sayıda dostumuzu ebediyete uğurladık…

Sağ kalanlar ise bir şekilde yaşam mücadelesi vermenin gayretinde…

Dostlar bu depremde canlarımız çok yandı. Ama olan oldu biten bitti bari bundan sonra acilen bir kentsel dönüşüm seferberliği başlatalım.

Ülkenin ekonomik günücü deprem yönetmeliğine göre bina yapalım derim.

Allah korusun uzmanlar yıllardır beklenen büyük Marmara depremin yarında olabileceği ama en geç 7 sene içinde olacağını ifade ediyorlar .

Bu konuyu artık siyaset üstü görelim ve sorun odaklı değil çözüm odaklı çalışalım derim.

Ben Zeytinburnu ilçesinde yaşıyorum burada binalar bırakın deprem olmayı binalarımız kediliğinden yıkılıyor artık.

Yaklaşık olarak ilçede 22.500 bina olduğu söyleniyor bunun sadece 4.500’ü depreme göre yapıldığı ifade ediliyor.

Oysa 1999 Marmara depreminden bu yana 24 sene geçti .İlçemizin yüzölçümü 11.16 Km bunun yarısı mezarlık diğer yarısında konut ve iş yerleri var ama dönüşüm ne yazık ki bellene oranda olmadı.

Amacım kimseyi suçlamak değil mevcut durumuz resmini çekmek. Seçmenler siyasilerden sokağın lambası yamıyor,çöpü alınmıyor diyeceklerine her yerde ve her zeminde KENTSEL DÖNÜŞÜM Demelerini isterim.

Yazacak çok şey var ama şimdilik bu kadarı ile iktifa edelim …

İstanbul Times / Hüseyin ÇETİNER