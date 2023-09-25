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Cemil Coşkun Budak Gündem’in Konuğu Oldu (VİDEOLU)

Yüksek Mimar Cemil Coşkun Budak Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in hazırlayıp sunduğu Gündem programının yayın konuğu oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Eylül 2023 Pazartesi 18:53
Cemil Coşkun Budak Gündem’in Konuğu Oldu (VİDEOLU)
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“BUDAK “1999 MARMARA DEPERMİNDEN BU YANA NE YAZIK Kİ İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ

Cemil Coşkun Budak,Hüseyin Çetiner‘in sorduğu her soruya samimi ve içten cevaplar vererek Zeytinburnu halkının merak ettiği bir çok soruya cevap verdi.

Programda kentsel dönüşümün neden yavaş ilerlediği bu süreci kimin sekteye uğrattığı ve ne tür çalışmalar yapılırsa süreç daha hızlı işler sorularının cevapları arandı.

Bütün programı izlemek için ZeytinKöy TV Youtube kanalını tıklamanız yeterli.

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 25.09.2023 18:56
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