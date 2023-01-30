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Catering Ve Organizasyon İşi Nasıl Olmalı ?

Catering ve Organizasyon Catering hizmetleri ile ün elde etmiş; kaliteli, standartların çok ama çok üzerinde ve kusursuz işlerin öncüsü “Setup Catering” ile sizler de istediğiniz mecra ve hizmet tipi için, organizasyonunuza Catering hizmeti satın alabilirsiniz. Kaliteli ve profesyonel şekil de hizmet almak isteyen her bir firma veya kuruluşun arzuladığı, aynı zaman da misafir memnuniyetini en üst düzey de tutmak herkesin istediği bir olgudur

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ocak 2023 Pazartesi 10:47
Catering Ve Organizasyon İşi Nasıl Olmalı ?
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Lüks restaurantların ellerinden çıkan ve çıkabilecek her şey Setup farkıyla sizler içinde üretilebilir. Catering sektörünün öncüsü ve kalite standartlarının belirleyicisi konumunda ki bu firmayı sizlere tavsiye etmekteyiz.

İstanbul Catering, Anadolu yakası Catering ve Organizasyon Catering hizmetleri ile sınır tanımayan ve yaratıcılığa çok önem veren firma; aşçılarından tutun da, yönetim ofisinde ki çalışanlarına kadar her bir birey gelişmeye ve geliştirmeye açık beyinlere sahip kitleden oluşmaktadır. Konu hizmetse, hizmette sınır tanımayan Setup tercih edilmelidir. Yılbaşı yemeği mi vereceksiniz? Etkinlik Catering hizmeti mi alacaksınız? Set menü (düğün yemekleri vb.) hizmeti mi alacaksınız? Ve peki “ben bu hizmeti istiyorum” dediniz, “bu ürünler istediğim alana gelsin fakat yüksek derece de kaliteli ve taze ürünlerle bezeli sistematik yapısı olan bir firma olsun, aynı zaman da misafirlerim mutlu olsun, misafirlerimi en az benim kadar mümkünse benden daha fazla önemsesin ve düşünsün.” diyorsanız Setup farkı her zaman bir tık uzağınız da!

Kokteyl hizmeti, Mevlit yemekleri, günlük aktiviteler için yemekler, bbq hizmeti ve daha nice hizmete ev sahipliği yapan firma; artan ürünleri sokak hayvanlarına dağıtır ve eko sisteme de olumlu yönde katkı sağlar. Unutmayalım ki, sorunsuz etkinlikler için önemseyen ve sahiplenen firma tercihi gerçekten önem teşkil etmektedir. İsmini duymadığınız lezzetler ve “dünya mutfağına dair her şey” marka mantrasıyla ön plana çıkan bu yapı, siz değerli okurlarımıza gerçekten fayda sağlayabilecek bir yemek fabrikasıdır.

Siz de daha fazla zaman kaybetmeden buraya tıklayarak gerçek üstü bir deneyim yaşayabilirsiniz. Yemek hizmeti herkesin ihtiyaç duyabileceği ve sağlığın da önemli olduğu bir hizmet biçimi olduğundan bu konuya önemli bir yer verdik ve siz okurlarımızla paylaştık.


 

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