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Çarşamba Ve Perşembe'ye Dikkat

İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:34
Çarşamba Ve Perşembe'ye Dikkat
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AKOM İstanbulluları uyardı. AKOM’un açıklamasında “Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor” denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

AKOM’a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesi de bekleniyor. Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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