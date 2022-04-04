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Canbey Haber Ajansı Kuruldu. “Gözünüz Bizde Olsun”

Geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli kurulan Canbey Haber Ajansı, Önümüzdeki günlerde Malatya'da açacağı şubesi ile büyük bir lansman gecesi düzenleyerek ulusal bir kitle yakalamayı hedefliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Nisan 2022 Pazartesi 16:30
Canbey Haber Ajansı Kuruldu. “Gözünüz Bizde Olsun”
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Bölgenin ilk ve tek ulusal haber ajansı olma yolunda hizmet vermeye başlayan Canbey Haber Ajansı, Malatya ve Bölgesinin ulusal anlamda tek haber ajansı olmasıyla ön plana çıkarken gerek ulusal gerekse yerelde abonelerine haber servis etmeye başladı.

“Gözünüz bizde olsun” sloganıyla İstanbul’da yola çıkarak haber ajansları arasındaki yerini alan Canbey Haber Ajansı, (CHA) Yönetim Kurulu Başkanı usta gazeteci Ferhat Canbey, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “İstanbul’daki yönetim ofisimizde usta gazeteciler, Profesyonel ekibiz ve muhabirler kadromuzla Görsel ve yazılı Haberlerimizle gündemi takip ediceğiz. Başta İstanbul ve Malatya olmak üzere bir çok ilçemizde de muhabirlerimiz ile bölgemizi ulusal ve uluslar arası arenada tanıtmak için gecemizi gündüzümüze katmak için çıkmış olduğumuz bu yolculuğun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.
Gerek görüntülü haberler gerekse fotoğraflı haberlerimiz ile ulusal haber kanallarına haberlerimizi servis etmenin yanı sıra Bölgemizde de yerel anlamda hizmet veren haber sitelerine haber servisi sağlamak amacındayız.
Okuyucularımız ve abonelerimiz, Son dakika haberleri, güncel haberler, magazin, spor, Siyasi, ekonomi gündemi, yerel haberleri daha fazlasını www.canbeyhaberajansi.com sayfasından takip edebilirler.
Kısa bir süre sonra ise lansman tanıtımı ile hem logomozu, hemde Haber ajansımızın vereceği hizmetleri kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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