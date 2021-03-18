Çanakkale Şehitleri İstanbul’da Da Anıldı

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Önder Çelik, Edirnekapı Şehitliği’ndeki Çanakkale Anıtı’na çelenk bıraktı. Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törende, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Çelik bir konuşma yaparken, Vali Yerlikaya, Şehitlik Defteri’ne duygularını yazdı. Anıt önündeki anma, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’nın okuduğu dualarla sona erdi.



ŞEHİT AİLELERİNİN ACILARINA ORTAK OLDU



Resmi anmaya katılan protokol, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti. Gözü yaşlı ailelerin acılarına ortak olan İmamoğlu, onlardan gelen sorunları dinledi. Bazı vatandaşların sorunlarını, yanında bulunan yardımcılarına ileten İmamoğlu, gerekli çözümlerin bulunması talimatı verdi. Şehit yakınlarından gelen fotoğraf çekilme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, Mehmetçik Vakfı standındaki görevlilerle de bir süre sohbet etti.