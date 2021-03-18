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Çanakkale Savaşının Kaderini Atatürk Değiştirdi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Çanakkale Zaferi’ne ilişkin açıklamasında, cephede ‘Yarbay’ rütbesiyle görev yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cesaretiyle, dehasıyla ve hamleleriyle savaşın kaderini nasıl değiştirdiğine dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mart 2021 Perşembe 10:23
Çanakkale Savaşının Kaderini Atatürk Değiştirdi
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CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

SÖZ KONUSU VATAN OLUNCA FARKLILIKLAR…

CHP’li Tanal’ın mesajı şöyle:

Çanakkale Zaferi, bir destandan daha ötesidir.
 

18 Mart 1915, imkansızın başarıldığı, emperyalizmin Türk milletinin karşısında diz çöktüğü, yenilgiye uğradığı tarihtir.
 

Çanakkale Savaşı, söz konusu vatan olunca farklılıkların bir kenara bırakılıp, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğini bizlere göstermiştir.
 

Bu yüzden kutuplaşma, gerilim siyaseti Anadolu topraklarında maya tutmaz.

Çanakkale’de Türküye, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle, kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla toplumun her bir ferdi topraklarımızı düşmana çiğnetmemek adına kanının son damlasına kadar mücadele etmiştir.

ATATÜRK DEHASIYLA SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Çanakkale Savaşı’na 'Yarbay' olarak katılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Büyük Zafer’deki rolünün üzerinde durmamak olmaz.

Yarbay Mustafa Kemal, düşman kuvvetlerince çıkarmanın Anafartalar Bölgesi’nden yapılacağını öngörmüş, emrindeki 57. Alay’la birlikte Arıburnu’na yönelen Anzakları püskürtmüştür.

Atatürk, Anafartalar ve Arıburnu’nda destan yazmıştır. Büyük Önder Atatürk, cesaretiyle, dehasıyla, hamleleriyle Çanakkale Savaşı’nın kaderini değiştirmiştir.
 

106. yıl dönümünde ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten tüm aziz şehit ve gazilerimizi şükranla, saygıyla ve rahmetle anıyorum.”

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