Cami Derneği Başkanından İmamoğlu’na: Karadenizlinin Delikanlı Sözünü Yerine Getirdiniz

KARTAL / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımına 2018 yılı Ağustos ayında başlanan Kartal Atatürk Caddesi üzerindeki Soğanlık Merkez Camii’ni tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk Cuma namazı kılınacak olan camiye, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile birlikte geldi. Soğanlık Merkez Camii Dernek Başkanı Ali Öcal, İmamoğlu’nu, “Size minnettarız. Bizi mutlu ettiniz bu camiyi yapmakla söz verdiğiniz gibi. Bugün de bu sözü yerine getiriyorsunuz. Karadenizlinin delikanlı sözünü yerine getiriyorsunuz” sözleriyle karşıladı. İmamoğlu’nun Öcal’a yanıtı, “Eyvallah, sağ olun. Onur duydum. Teşekkür ederim” oldu. İmamoğlu, camideki ilk cuma namazını Yüksel ile birlikte kıldı. İmamoğlu ve Yüksel, Kartal İlçe Müftüsü Mustafa Baytar’ın kıldırdığı namazın ardından cami cemaatine ve vatandaşlara lokma ve şerbet dağıttı. İmamoğlu, lokma dağıtımı sırasında vatandaşlarla sohbet etti.

“UMARIM, MİLLETİMİZİN TAKDİR ETTİĞİ İNSANLAR OLURUZ”

Cami ve çevresindeki çalışmaları kendi dönemlerinde, cami derneği ve Kartal Belediyesi’yle yapılan diyaloglarla revize ettiklerini belirten İmamoğlu, gazetecilere şu değerlendirmeyi yaptı:

“Değerli bir görünümle, sosyal kullanımı yüksek güzel bir camimizi halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Bugün de buradayız. Allah hayırlı etsin. Camilerimiz, içinde dua eden insanların, güzel dualarının kabul olduğu yerdir. İnsanların iyiliği için dua edilir. Çevre için, yoksulluğun bitmesi için, bereketin artması için dua edilir. İnsanlar, birbirlerinin iyilikleri için dua eder. Biz de burada hem memleketimizin hem milletimizin hem güzel şehrimizin hem de bütün dünya insanlığı için dualarımızı ettik. Allah, kabul eder inşallah. Hepimizin inancımıza layık olmak için, bu millete, bu memlekete, bu şehre layık olmamız için, her şeyden önce dürüstçe, ahlaklı bir biçimde çok çalışmamız lazım. Umarım milletimizin, bu kutsal görevleri yapan insanlar olarak takdir ettiği insanlar oluruz. Camimiz hayırlı uğurlu olsun.”

2012 YIKILDI, 2021’DE TAMAMLANDI

Kartal Soğanlık Merkez Camii, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle, 2012 yılında yıkıldı. Eski İBB yönetimi, 2018 yılı Ağustos ayında caminin yeniden yapımına başladı. Ancak inşaat, finansman sorunları nedeniyle bir süre durma noktasına geldi. İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, finansman sorununu çözerek, caminin yeniden inşasını başlattı. 6 bin 610 metrekarelik alana sahip Soğanlık Merkez Cami’nde, 6 bin 240 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)