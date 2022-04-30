Çalışanlarını Düşünen Kurum Protokol Güvenlik

İSMAİL SÜLEYMANOĞULLARI GAZETEMİZİE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Şirket olarak 11 yıldır özel güvenlik sektöründe Protokol Güvenlik ismi ile faaliyet gösteriyoruz.

Ramazan ve Kurban bayramlarında yapacağımız maaş ödemelerini çalışanlarımız ve aileleri rahat bir bayram geçirsinler düşüncesi ile maaş ödemelerini öne alarak çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Sektörde bu tür uygulamamalara çok rastlanmadığını ifade eden Yönetim kurulu başkanı İsmail Süleymanoğulları işveren olarak sadece kedilerinin rahat bir bayram geçirmeyi düşünmediklerini ifade ederek Protokol Güvenlik Şirketi olarak ailece rahat bir bayram geçirmek adına şirketleri bünyesinde çalışan 265 kişiden oluşan bütün çalışanlarına bayram öncesi maaş ödemelerini yaptıklarını hep beraber huzur içinde bir bayram geçirmeyi düşündüklerini ifade etti”.

Süleymaoğulları sözlerini şu şekilde tamamladı ”İki dini bayram öncesi bir hafta on gün önce maaş ödemesi yapmak yerine parayı başka yerde değerlendirmek yerine çalışanları rahat bir paryam geçirsinler ilkesinden hic bir zaman taviz vermeyeceklerini söyleyerek büyük sermayeli yabancı firmalar bile günü gelmeden maaş ödemesi yapmazken kendilerinin yaptıklarını ifade ederek Bayram dışında normal aylarda ayin ilk haftası düzenli maaş ödemesi ile tanınan protokol güvenlik bayramın Mayıs ayının 2 sine denk gelmesinden dolayı 30 Nisan 2022’de tüm çalışanlarının maaşlarını ödedi.

Bayramda çocuğuna bir hediye almak bayrama harçlıkla girmek her çalışan baba ve annenin tarif edilemez bir mutluluğudur.

Çalışanların Alınteri teri kurumadan ücretini vermeyi kendine görev bilen firmayı özel güvenlik çalışanları da takdir ediyor.

İsmail Süleymanoğulları herkesin mübarek Ramazan bayramını kutlayarak sözlerini tamamladı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)