banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
Çalışanlarını Düşünen Kurum Protokol Güvenlik
Son Dakika
Çalışanlarını Düşünen Kurum Protokol Güvenlik
Yeniden Refah Partisi Artık Salonlara Sığmıyor (VİDEOLU)
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Artık Salonlara...
CHP Zeytinburnu İlçe başkanlığının İftarında izdiham vardı...(VİDEOLU)
CHP Zeytinburnu İlçe başkanlığının İftarında...
İmamoğlu:Kadir Gecesinde Orucunu 12 Bin Kişi İle Açtı
İmamoğlu:Kadir Gecesinde Orucunu 12 Bin...

Çalışanlarını Düşünen Kurum Protokol Güvenlik

İsmail Süleymanoğulları’nın Yönetim Kurulu başkanı olduğu ve bünyesinde 265 kişi isdihdam eden Protokol Güvenlik şirketi gelenek haline getirdiği bayram öncesi maaşları erken ödeme çalışmasını bu yılda yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Nisan 2022 Cumartesi 14:22
Çalışanlarını Düşünen Kurum Protokol Güvenlik
banner171

İSMAİL SÜLEYMANOĞULLARI GAZETEMİZİE ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Şirket olarak 11 yıldır özel güvenlik sektöründe Protokol Güvenlik ismi ile faaliyet gösteriyoruz.

Ramazan ve Kurban bayramlarında yapacağımız maaş ödemelerini çalışanlarımız ve aileleri rahat bir bayram geçirsinler düşüncesi ile maaş ödemelerini öne alarak çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Sektörde bu tür uygulamamalara çok rastlanmadığını ifade eden Yönetim kurulu başkanı İsmail Süleymanoğulları işveren olarak sadece kedilerinin rahat bir bayram geçirmeyi düşünmediklerini ifade ederek Protokol Güvenlik Şirketi olarak ailece rahat bir bayram geçirmek adına şirketleri bünyesinde çalışan 265 kişiden oluşan bütün çalışanlarına bayram öncesi maaş ödemelerini yaptıklarını hep beraber huzur içinde bir bayram geçirmeyi düşündüklerini ifade etti”.

Süleymaoğulları sözlerini şu şekilde tamamladı ”İki dini bayram öncesi bir hafta on gün önce maaş ödemesi yapmak yerine parayı başka yerde değerlendirmek yerine çalışanları rahat bir paryam geçirsinler ilkesinden hic bir zaman taviz vermeyeceklerini söyleyerek büyük sermayeli yabancı firmalar bile günü gelmeden maaş ödemesi yapmazken kendilerinin yaptıklarını ifade ederek Bayram dışında normal aylarda ayin ilk haftası düzenli maaş ödemesi ile tanınan protokol güvenlik bayramın Mayıs ayının 2 sine denk gelmesinden dolayı 30 Nisan 2022’de tüm çalışanlarının maaşlarını ödedi.

Bayramda çocuğuna bir hediye almak bayrama harçlıkla girmek her çalışan baba ve annenin tarif edilemez bir mutluluğudur.

Çalışanların Alınteri teri kurumadan ücretini vermeyi kendine görev bilen firmayı özel güvenlik çalışanları da takdir ediyor.

İsmail Süleymanoğulları herkesin mübarek Ramazan bayramını kutlayarak sözlerini tamamladı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.04.2022 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALİ BABACAN: ‘Mührü damlaya basalım, barajları yıkıp geçelim’
ALİ BABACAN: ‘Mührü damlaya basalım, barajları yıkıp geçelim’
Bayram Tatilinde Toplu Ulaşım 4 Gün Ücretsiz
Bayram Tatilinde Toplu Ulaşım 4 Gün Ücretsiz
Metro İstanbul ‘Eşitlik Burada’ Diyor
Metro İstanbul ‘Eşitlik Burada’ Diyor
İMAMOĞLU: Politik Alandaki Bölünmeyi Sporla Kucaklaştırabiliriz
İMAMOĞLU: Politik Alandaki Bölünmeyi Sporla Kucaklaştırabiliriz
Araç Kiralama ile Kaliteli, Güvenli ve Konforlu Bir Deneyim
Araç Kiralama ile Kaliteli, Güvenli ve Konforlu Bir Deneyim

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169