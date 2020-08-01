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Çakmak TEM Bağlantı Yolu Açıldı

İBB, sürücülere trafikte 45 dakika kazandıracak Çakmak TEM Bağlantı Yolu’nu açtı. Ankara yönündeki yoğunluğu çözmek için inşa edilen yolun açılması sayesinde trafik güvenliğinin yanı sıra yakıt tasarrufu da sağlanacak. Toplam 850 metre uzunluğundaki tek şeritli yol için bin 100 ton asfalt döküldü, 25 bin metreküp kazı ve hafriyat çalışması yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2020 Cumartesi 11:14
Çakmak TEM Bağlantı Yolu Açıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent trafiğine nefes aldıracak projelerinden birini daha tamamladı. Ümraniye’deki yüksek yoğunluklu Çakmak TEM bağlantı yolunu açarak, Ankara yönündeki yolculukları rahatlattı. Bağlantı yolunun açılmasıyla birlikte Tepeüstü Kavşağı bölgesindeki trafik yükü azaltıldı.

45 DAKİKA KAZANDIRIYOR

Bağlantı yolunun yapımı sırasında 510 metreküp beton döküldü. Toplam 810 metre yaya ve 704 metre araç korkuluğu inşa edildi. Yağmur ve kar suyuna karşı 235 metrekare harpuşta imal edilirken, 1700 metrekarelik v kanal da hizmete alındı. Projenin hizmete alınmasıyla birlikte sürücülere yaklaşık 45 dakikalık zaman kazandırıldı.

YAKIT TASARRUFU SAĞLANACAK

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, yolun açılışının ardından şunları kaydetti:

“Bu hattı kullanacak vatandaşlarımız trafik güvenliği ve konforunun yanında yakıt tasarrufu sağlayacaklardır. Bu sayede çevre kirliliğinin de önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır. Projemiz 850 metre uzunluğunda tek şerit olarak yapılmış olup, 25 bin metreküp kazı ve hafriyat çalışması,bin 100 ton asfalt, 4 bin 900 metreküp taş duvar imalatı, bin 160 metrekare toprakarme (donatılı zemin duvarı) imalatı ve altyapısı da 720 metre yağmursuyu hattı imalatı ile tamamlanan katılım kolumuzu şehrimize kazandırıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük hedefimiz halkımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara refah düzeyi yüksek bir hayat standardı kazandırmaktır.”

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