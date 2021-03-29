Buzdolabı Neden Soğutmaz?

Soğutmama sorunun pek çok farklı sebebi olabilir. Bunlar arasında teknik sebepler ön plana çıkarken kullanıcı hatalarından kaynaklanan problemler de azımsanmayacak kadar fazladır. Kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarına uygun bir model seçmeden önce buzdolabı tavsiyesi almak satın alma karar aşamasında avantaj sağlar.

Buzdolabım Çalışıyor Ama Soğutmuyor!

Buzdolabının kapısı açılınca kokular çıkıyor ve çalışma sesi düzenli olarak çıkmıyorsa soğutma problemi yaşanıyor olabilir. Bunun neden elektrik devresinde yaşanan arıza olabileceği gibi boru sisteminde yaşanan sorunlar da olabilir. Teknik servis çağırmadan önce yapılacak ön kontrollerle sorunun kaynağı tespit edilebilir.

Soğutmama problemi yaşadığınızı düşünüyorsanız ilk olarak dolabın içini tamamen boşaltın. Fişi çekin ve en az 5 saat bu şekilde bekleyin. Bu aşamada dolap kapağı açık bırakılmalıdır. Sürenin sonunda fişi takın ve dolabı yeniden çalıştırın.

Soğutmayı Engelleyen Arıza Ne Olabilir?

Lastikleri esnemiş buzdolapları hava alır. Bu durum yeterli soğutmanın yapılamamasına ve gıdaların kısa sürede bozulmasına yol açar. Lastiklerin esnediğini düşünüyorsanız evde basit şekilde test edebilirsiniz. Kapağı kapatırken dolapla kapak arasına bir kâğıt yerleştirin. Kapı kapalıyken bu kâğıt çekiliyorsa lastiklerde sorun yaşandığı tespit edilmiş olur.

Dolap içindeki üst fanın doğru çalışmaması da soğutmama sorununa neden olarak gösterilebilir. Fandan ses gelmiyorsa arıza olabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden yetkili teknik servise haber vermek gerekir.

Filtre tıkanıklığı da sık görülen arızalar arasında sayılabilir. Gaz borularındaki sızıntıdan kompresör arızasına, rezistansların yanmasından dolabı hacminden fazla doldurmaya kadar pek çok farklı sorun soğutmayı engelleyecektir.

Düzenli Buzdolabı Bakımı Nasıl Yapılır?

Uzun ömürlü ve güvenli bir kullanım için buzdolabı önerilen sürelerde bakıma tabi tutulmalıdır. Buzluk buz tutuyorsa buzlar temizlenmeli, akan sıvılar tahliye edilmelidir. Dolabın iç kısmı da uygun malzemelerle her zaman temiz tutulmalıdır.

Buzdolabı temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. Raflar ve çıkabilen aksesuarlar dolap dışına alınarak ılık suyla yıkanmalı, bu esnada boşalan dolap içi yumuşak bezlerle silinmelidir. Ergonomik tasarımıyla kullanıcı dostu modeller renk seçenekleriyle de evlere farklı bir dekoratif hava katar.