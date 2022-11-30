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‘Büyüt Hayallerini’ Trabzon’da

Kız çocuklarının eşit ve güzel yarınlara yürümesi için İBB İstanbul Vakfı’nın çatısı altında ‘Büyüt Hayallerini ‘projesini hayata geçiren Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, ülke çapında sürdürdüğü buluşmaların bir yenisi için memleketi Trabzon’a geldi. İki farklı ilçeden oluşan programını, hemşehrilerinin ilgisi altında gerçekleştiren Dr. İmamoğlu, yöresel lezzetlerden oluşan sofraya oturdu, horona durdu, küçük müzisyenlerin şarkılarına eşlik etti. Çocuklara ‘Büyüt Hayallerini’ projesinin ilk eseri ‘İlham Veren Adımlar’ kitabını hediye eden Dr. İmamoğlu, “Bizim kızlarımız istedikleri her şeyi başarabilirler. Hayatlarının her alanında başarılı olabilmek için mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerine eminim” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2022 Çarşamba 15:56
‘Büyüt Hayallerini’ Trabzon’da
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Akademisyen Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi kapsamında Trabzon’da kız çocukları ve hemşehrileriyle bir araya geldi. İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye’nin farklı il ve ilçelerindeki okulları ziyaret eden Dr. İmamoğlu, memleketi Trabzon’un Tonya ve Çarşıbaşı ilçelerinde iki okula ve İskofya Spor Kulübü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Kız çocuklarına ‘İlham Veren Adımlar’ kitabını hediye eden Dr. İmamoğlu, eserde yer alan 40 kadının hikayesinde olduğu gibi kız çocuklarını istedikleri her alanda başarılı olabileceklerini söyledi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

TONYA – ÇARŞIBAŞI / TRABZON

HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDEN KIZLAR İÇİN

İki günlük Trabzon programının ilk gününe Tonya ilçesinin Sayraç Mahallesi’nde bulunan Necmettin Karaduman İlkokulu ziyaretiyle başlayan İmamoğlu, mahalle halkının sıcak ilgisiyle karşılandı. Mahalle muhtarı ve hemşehrilerinin içten ev sahipliğine teşekkür eden Dr. İmamoğlu, okulda bulunan ilkokul 1,2,3 ve anaokulu öğrencileriyle buluştu. Öğrencilere ‘İlham Veren Adımlar’ kitabının yanı sıra okul çantası, kışlık malzeme ve kırtasiye seti hediye eden Dr. İmamoğlu, mahallilerin karalahana sarması, mısır ekmeği ve kuymak gibi yöresel lezzetlerden oluşan sofra davetini de kırmadı.   İkram sonrası mahallelilerle okul bahçesinde sohbete koyulan İmamoğlu, horon çağrısını da geri çevirmedi, horona durdu.

DR. İMAMOĞLU: KIZLARIMIZ İSTEDİKLERİ HER ŞEYİ BAŞARABİLİRLER

Günün ikinci ziyaretini Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan Yavuz İlköğretim Okulu’na gerçekleştiren Dilek Kaya İmamoğlu, eğitim dönemiyle ilgili okul müdüründen bilgi aldı. Dr. İmamoğlu’nun ziyaretlerinde günün son adresi Çarşıbaşı ilçesinde faaliyet gösteren İskofya Spor Kulübü oldu. Trabzon ve bölgesindeki genç kızları alt yapısına kazandırarak ülke sporuna katkılar sunan kulüp ziyaretinde İmamoğlu, müzik ziyafetiyle karşılandı.  Kemanda Ada ve gitarda Azra’nın resitalleri dinleyenleri mest etti. İskofya Spor Kulübü’nün genç sporcularına da ‘İlham Veren Adımlar’ kitabını armağan veren Dr. İmamoğlu, etrafına kümelenen minik, genç ve A Takım üyeleriyle sohbet etti. Kızlara okullarında da sıkı çalışmalarını tavsiye eden Dr. İmamoğlu, “Bizim kızlarımız istedikleri her şeyi başarabilirler.  Sizlerin de hayallerinizi büyütmekten ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğinizden eminim. Hayatınızın her alanında başarılar elde edeceğinizi biliyorum” dedi.

 ‘İLHAM VEREN ADIMLAR’ KİTABININ SATIŞI DEVAM EDİYOR

Kız çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak için Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi büyüyor. Geçen yıl 300 kız öğrenciye burs sağlayan ‘Büyüt Hayallerini’ projesi bu yıl 1.000 kız öğrenciye ulaştı.

40 yazardan 40 ilham veren kadın hikâyelerinin toplandığı ‘İlham Veren Adımlar’ kitabı, kız öğrencilerinin eğitimine ve geleceğine umut oluyor. Halen satışı devam eden kitapta, Türkiye ve dünyada iz bırakmış kadınların hikâyeleri anlatılıyor. Satıştan elde edilen gelir de kız öğrencilerine burs olarak yansıyor. İstanbul Kitapçısı başta olmak üzere birçok kitapçıdan temin edilebiliyor.  Kitabı toplu almak ve projeye destek vermek isteyenler de info@istanbulvakfi.istanbul adresi üzerinden İstanbul Vakfı ile iletişime geçebiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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