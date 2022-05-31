Büyük Reşitpaşa Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarına Ev Sahipliği Yaptı(VİDEOLU)

Büyük Reşitpaşa Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarına Ev Sahipliği Yaptı

Osmanlı İmparatorluğundan kalan 1850 yıllında yapılan bir eğitim kurumu olan Büyük Reşitpaşa Ortaokulu’na iki sene önce Zeytinburnu Rehberlik araştırma Müdürü iken ataması yapılan Volkan Kumaş ve eğitimci arkadaşları 500 ‘den fazla öğrencinin Eğitim gördüğü okulun eğitim kalitesini arttırmak için var güçleri ile emek sarf ediyorlar.

FATİH İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUCİP KINA DA AÇILIŞA KATILDI

Proje Koordinatörü Fen Bilimleri Öğretmeni Döndü Topkaya’nın ve ekibinin uzun süre üzerinde çalıştığı TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılış kurdelasını Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına,İlçe Milli Eğitim şube müdürü Atakan Karabağ, Fatih İskenderpaşa İlkokulu Müdürü Burhan Feyzioğlu, Bakırköy Halilbedii Yönetken Ortaokulu Müdürü Ali Erdem Arpaçay, Zeytinburnu Atatürk ilkokulu müdürü Sibel Güzel, Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlkokulu Müdürü Fuat Orhan, Fatih Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ercüment Demirkol, Bakırköy Kartaltepe İlkokulu Müdürü Nejmi Kaşkaya ve okulun mezunlarından Gazeteci yazar ve Tv Programcısı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner birlikte keserek proje sunan öğrencilere başarılar diledi.

OKUL MÜDÜRÜ VOLKAN KUMAŞ AÇILIŞ KONUŞMASINDA ŞUNLARI SÖYLEDİ

Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Şube Müdürlerimiz, Kıymetli Okul Müdürlerimiz, Değerli öğretmen arkadaşlarım, Saygıdeğer Velilerimiz ve Sevgili öğrenciler

1850 yılında eğitim hayatına başlayan ve 172 yıldır aynı kararlılıkla ülkemizin geleceği gençlerimizi daha iyi yetiştirmek için eğitim ve öğretim adına bizden önce görev yapan tüm meslektaşlarımız gibi bizlerde faaliyetlerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz.

TÜBİTAK‘ın desteğiyle bu yıl ilkini düzenlediğimiz 4006 Bilim Fuarını gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz.

Birazdan açılışını yapacağımız fuarımızda Fen Bilimleri alanında 11 , Matematik alanında 4 , Türkçe alanında 1 , Sosyal Bilgiler alanında 1 , İngilizce alanında 1 , Robotik Kodlama alanında 5 olmak üzere toplam 23 projeyi 130 öğrencimiz 16 danışman öğretmenimiz nezaretinde hazırlayarak çalışmalarını ortaya koydular. Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocuklarımızın yaptıkları bu ilk fuarın ileride başarılı çalışmalara atacakları büyük imzaların ilk basamağı olmasını temenni ediyorum.

Bilim Şenliğimizin açılışına teşrif eden ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza, proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime, her türlü desteği veren velilerimize ve özellikle Bilim Fuarımızın gerçekleşmesinde büyük bir özveri ortaya koyan Fen Bilimleri öğretmenimiz Döndü TOPKAYA ya teşekkürlerimi sunuyorum.

Bilim şenliğimizin okulumuza sorgulayan öğrenciler için merak ve öğretme gayretindeki öğretmenlerimiz için heyecan, getirmesini temenni ediyorum.

Saygılarımla.

PEK ÇOK SEÇKİN EĞİTİM KURUMU FATİH İLÇESİ SINIRLARI BULUNDURUYOR

Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi ” Fatih ilçesi olarak pek çok sayıda Seçkin Eğitim kurumu Fatih ilçesi sınırları içinde bulunuyor. Bunların içinde 1850 yılında yapılan bu Eğitim Kurumumuz ,akabinde hemen yanı başımızda yer alan İstanbul Erkek Lisesi,Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi ,Vefa Lisesi başta olmak üzere burada adını sayamadığım çok sayıda tarihi ve başarılı okulumuz ilçemiz sınırları içinde yer alıyor. TUBİTAK 4006 Bilim fuarına ev sahipliği yapan Büyükreşitpaşa Ortaokulu Müdürümüz Volkan Kumaş’a emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma,velilerimize ve projeleri ile çalışmaya katkı sunan öğrencilerimize teşekkür ederim”. Dedi”

OKULUN MEZUNU GAZETECİ YAZAR TV PROGRAMCISI HÜSEYİN ÇETİNER İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ…

Öncelikle bundan tam 32 sene önce mezun olduğum okulumun bir bilim fuarı organize etmiş olmasından dolayı çok mutlu oldum. Okul müdürümüz Volkan Kumaş hocamız iki sene önce okulumuza müdür olduğu günden bu yana eğitim kalitesini yükseltmek adına öğretmen arkadaşları ile ciddi bir çaba sarf ediyor. 1850 Yılında kurulan okumuzda ilk kez bu tür bir bilim fuarına ev sahipliği yapmış olmasından dolayı emeği geçen okul müdürümüz sayın Volkan Kumaş’a ,Fen Bilimleri öğretmeni Döndü Topkaya başta olmak üzere teşekkür ederim.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)