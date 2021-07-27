Büyük İstanbul Otogarı Bayram Süresince 1.5 Milyon Kişiyi Ağırladı

Kurban Bayramı tatil sürecini kapsayan 15-25 Temmuz tarihleri arasında, toplam 17 bin 961 şehirlerarası yolcu otobüsünün çıkış yaptığı Büyük İstanbul Otogarı’ndan 163 bin 528 de küçük araç giriş-çıkışı gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplamda 1.5 milyondan fazla kişinin geçtiği Büyük İstanbul Otogarı’nda yoğunluktan kaynaklanan olumsuzlukların yaşanmaması için bir dizi önlem aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Bayram tatil sürecini kapsayan bu 11 günde, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, sürekli ve etkili denetimler gerçekleştirdi. Başta taksiler olmak üzere, bütün toplu taşıma araçları, yolcu taşımacılığı hizmetini kurallara uygun şekilde gerçekleştirdi.

TEDBİRLER İŞE YARADI, UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞMADI

Emniyet Asayiş ve Trafik ekipleri ile de koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla, araç trafiği ve yolcu hareketleri düzenli bir şekilde gerçekleşti. Alınana tedbirler sayesinde, geçtiğimiz bayram tatillerinde ortaya çıkan uzun araç kuyruğu görüntüleri bu sene yaşanmadı.

İBB, tatil süresi boyunca ilgili tüm birimleriyle toplam 350 personelle 7/24 hizmet verdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)