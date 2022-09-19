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Büyük İstanbul Otagarı’nın Büyük Değişimi

Büyük İstanbul Otogarı, İBB yönetiminin 2019’da başlattığı dönüşümle kuralsızlık ve korku alanı olmaktan çıktı. Ulaşım ve sosyalleşme merkezine dönüştü, en huzurlu karşılamalara ve uğurlamalara ev sahipliği yapmaya başladı. Günde 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan otogar şoför ve muavinlere sunduğu dinlenme imkanından yenilenen alt yapısına; düzenlenen kurs, seminerler ve aktivitelerden kütüphanesine kadar şehrin 3 yıl içerisinde yaşanan değişimlerin en canlı örnekleri arasında yer aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2022 Pazartesi 15:49
Büyük İstanbul Otagarı’nın Büyük Değişimi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eylül 2019’da devraldığı Büyük İstanbul Otogarı’nda büyük bir değişim hareketi başlattı. Metruk ve tehlike saçan binalar boşaltıldı, yıkıldı ve temizlendi. Bütün asfalt alanlar yenilendi. Tüm ortak alanlara kamera ve aydınlatma sistemleri takıldı, tamir ve bakım çalışmaları tamamlandı. İBB’nin tesis yönetimi alanında hizmet veren şirketi Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından yönetilen otogarda, temizlik ve güvenlik personeli istihdam edilerek; hijyenik, güvenli ve huzur dolu bir tesis oluşturuldu. Peronlarda oluşan trafik probleminin önüne geçebilmek için Peron Takip Sistemi’ hayata geçirildi. Büyük İstanbul Otogarı; Evliya Çelebi Kütüphanesi ve Hasan Âli Yücel Konferans Salonu’nda düzenlenen sergi, söyleşi ve konserlerle âdeta bir kültür merkezi oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

KAPTANLAR DİNLENEREK YOLA ÇIKIYOR

Büyük İstanbul Otogarı’nda hizmete alınan, ‘Kaptan Köşkü’nde şoförler ve muavinler uyuma imkanı yakalıyor. Bunun yanı sıra otobüs personelleri, duş alabiliyor, üniformalarını yıkayabiliyor ve kahvaltı yapabiliyor.

GENÇLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI

Ziyaretçilerine kişisel gelişim, eğitim ve kariyer planlaması gibi birçok alanda farklı bakış açıları sunmak amacıyla açılan İBB Gençlik Ofisi, Büyük İstanbul Otogarı’ndaki eski adıyla 4’üncü Kule, yeni adıyla Dolmabahçe Saat Kulesi’nde hizmete açıldı. İçerisinde bilgisayar eğitim salonu, sanat atölyeleri, kütüphane ve dersliklerin yanı sıra tiyatro sahnesi ve oyun alanları da mevcut olan merkezde, gençler için eğitim, kişisel gelişim ve istihdamlarına yönelik kurs ve seminer programları düzenleniyor.

Ayrıca sadece otogar ve çevresindeki gençler değil İstanbul’a gelen gençler de Misafir Öğrenci Ofisi’nde ağırlanıyor ve bu gençlere ulaşım, konaklama, yeme-içme ve kültürel geziler gibi rehberlik hizmeti de sağlanıyor.

10 BİN KİTAPLIK KÜTÜPHANE

Büyük İstanbul Otogarı’nda, dünyaca ünlü Türk gezgin ve yazar Evliya Çelebi’nin adını taşıyan kütüphane yer alıyor. 600 metrekarelik alana sahip 2 katlı kütüphanede 1 bilgisayar sınıf ve yaklaşık 10 bin 500 kitap bulunuyor. Yolcular burada sefer saatlerini beklerken kaliteli ve keyifli vakit geçirebiliyor, dilerlerse kitap ödünç alabiliyor. Öte yandan çevre ilçelerden başta olmak üzere İstanbullular da diledikleri zaman Evliya Çelebi Kütüphanesi’ni ziyaret edebiliyor, panel ve söyleşilere katılabiliyor.

Âli Yücel Konferans Salonu’ da tiyatro oyunlarına, sergilere, söyleşilere ve konserlere ev sahipliği yapıyor.

OTOGARDA SPOR SALONU

İBB, Büyük İstanbul Otogarı’na son olarak da bir spor salonu kazandırdı. Spor salonundan otogar esnafı, çevre mahallelerden sakinler ile tüm İstanbullular faydalanabiliyor. Serbest şekilde sporlarını yapma imkanı sunulduğu gibi özel eğitmenler eşliğinde dersler de planlanıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( Hüseyin Çetiner )

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