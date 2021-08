Bütün İmkanlarımızla Karadeniz Halkının Yanındayız

Üzülerek belirtmek isteriz ki, Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz’de tam bir yıkım yaşanıyor, yaşanan felaketin boyutu topluma yansıtılandan çok daha büyük. Bu yıkımdan ve yaşanan her can kaybından derin üzüntü duyuyoruz. 21’inci yüzyılda yurttaşlarımızın böylesine sahipsiz bırakılması ve kaderine terk edilmiş olması üzüntümüzü ve isyanımızı büyütüyor. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet diliyoruz. Ancak siyasetin görevi taziye bildirmek, kayıp bilançoları açıklamak değil olabilecek her türlü felaket, afet, olumsuz durum karşısında insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bu sorumluluk en başta bu ülkeyi 20 yıldır yöneten iktidarındır. Ancak orman yangınlarında olduğu gibi kendisi dışında herkesi suçlayan iktidar sel felaketlerinde de sorumluluk üstlenmiyor.



Kaldı ki iktidarın sorumluluğu sadece bütün bu felaketler karşısındaki beceriksizliğinden, krizi yönetememesinden kaynaklanmıyor. İktidar onlarca yıldır yürüttüğü rantçı ve doğa düşmanı politikalarla bugün yaşanan ekolojik felaketlerin bizzat sorumlusudur. Her bulduğu dereye HES yapan, her alanı imara açan, her yeri betonlaştıran bu iktidar zihniyeti bu yıkımın sorumlusudur. Valilik tarafından inkar edilmiş olsa da AKP tarafından 2008 yılında yapımına onay verilen ve 2016 yılında işletmeye açılan Ezine Çayı üzerine kurulu Ebru Regülatörü ve HES’in patladığı ve yaklaşık 10 bin nüfuslu Bozkurt’u sular altında bırakarak felaketin boyutunu büyüttüğü yönündeki iddialar vahimdir. Herhangi bir şüpheye mahal vermeden kamuoyunun bu konuda derhal aydınlatılması gerekmektedir.



Felaket haberini aldığımız andan itibaren Karadeniz’de partililerimiz ve demokrasi güçleriyle birlikte harekete geçtik. Özellikle Sinop’ta partimizin de içinde yer aldığı koordinasyon halkın su ve ekmek gibi temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Bütün kalbimizle ve imkanlarımızla Karadeniz halkının yanındayız. Herkesi de bu felaketler karşısında 7’den 70’e kenetlenmeye, dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Halkımızın canına kast eden rantçı politikaların hesabını sormaya ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)