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Bursa’dan ‘İki Devlet, Tek Millet’ Mesajı

Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarına Azerbaycan bayrağı astı, ünlü Tophane saat kulesini Azerbaycan bayrak renkleriyle ışıklandırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2020 Çarşamba 09:51
Bursa’dan ‘İki Devlet, Tek Millet’ Mesajı
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BURSA – Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara Türkiye’nin her köşesinden destek veriliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de hizmet binalarına Azerbaycan bayrağı asarak, kardeş Azerbaycan halkının haklı davasında her zaman yanında oldukları mesajını verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda kentin ünlü Tophane saat kulesini de Azerbaycan bayrak renkleri ile ışıklandırdı.

Yıllardır gerilimin düşmediği Azerbaycan ile Ermenistan hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine tansiyon tekrar yükseldi. Azerbaycan ordusunun ‘Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesi üzerine’ başlattığı operasyonlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk andan itibaren destek verildi. Ermenistan'ın saldırılarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkânlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Uluslararası toplum Ermenistan işgaline karşı durmalıdır” açıklamasını yaptı. TBMM de Azerbaycan’ın yanında olduğunu, ortak bir bildiriyle dünya kamuoyuna duyurdu.

Türkiye’nin tüm kurumları ve vatandaşları gibi Azerbaycan Türk’ü kardeşlerinin haklı davasında yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet binalarına Azerbaycan bayrağı astı. Aynı zamanda kentin simgelerinden Tophane saat kulesini Azerbaycan bayrak renkleri olan Kırmızı, mavi ve yeşil renkle ışıklandırdı. Türkiye ile Azerbaycan’ın ‘iki devlet, tek millet’ olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; “Geçmişte olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

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