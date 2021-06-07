BÜROKRAT DEDİĞİN BÖYLE OLMALI

Bugünkü yazımda sayın Nilgün ŞENSOY hanımı kısa da olsa anlatmak istiyorum.

Bundan birkaç yıl önce doktorlar, Şanlıurfa’da yaşayan Ahmet IŞIKAY’a, oğlu Kemal’in beyninde tümör olduğunu, doktorların oğlunu Ankara veya İstanbul’a götürmesini, hastaneye yatıp tedavi görmesi gerektiğini tavsiye ederler.

Ancak Ahmet IŞIKAY’ın maddi imkânı yeterli değildir. Sorununu bir mektupla Başbakanlık’a bildirir. Aradan 10 gün geçer, telefonu çalar telefonu açınca Başbakanlık’tan arayan bir hanımefendi, Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri olduğunu isminin Nilgün ŞENSOY olduğunu kendilerine Hacettepe Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’nden randevu alındığını söyler.

Bunun üzerine Ahmet IŞIKAY, denilen gün Hacettepe Hastanesine gidip çocuğunu muayene ettirir. Çocuğun hastanede yatmasına karar verilir. Tedavi yapılıp çocuğun sağlığına kavuştuktan sonra Ahmet IŞIKAY, Nilgün ŞENSOY’a teşekkür etmek ister ama bir türlü ulaşamaz.

“Allah razı olsun kendisinden” diyerek çocuğunu hastaneden alır tekrar memleketine döner.

Ben de bu insanlara yardımcı olan hanımefendiyi tanımak için gazeteci Cebrail ELMAS’la beraber Başbakanlık’a gittik ve Nilgün hanımı ziyaret ettik.

Aslen Ordulu olduğunu babası Kemal ŞENSOY’un dört dönem Ordu Milletvekilliği yaptığını, kendisinin ana dili gibi İngilizce bildiğini çalışma hayatına Türkiye İş Bankası A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürlüğünde sanat haberleri yazdığını, ayrıca bir ara Milli Savunma Bakanlığı danışmanlığı ve T.B.M.M’ de İsmet SEZGİN’in danışmanlığında bulunduğunu, bilahare Başbakanlık Halkla İlişkiler ve Basın Müşavirliği yaptığını söyledi.

Sayın Şensoy, 2005 yılında zamanın valisi sayın Kemal YAZICIOĞLU’nun önderliğinde “Uluslararası Altın Fındık Festivali’nin oluşmasında büyük gayret sarf ettiğini, festivalin çok fazla ilgi gördüğünü fakat festivalin bir kereye mahsus yapıldığını ve daha sonra tekrarının yapılmadığını anlattı. Sayın Nilgün Şensoy, bilahare Ordu Sanat Severler Derneği’ne bina verilmesi için çok çaba sarf ettiğini, binanın tahsis edildiğini söyleyip mutlu olduğunu dile getirdi.

ÜÇ CAMİNİN YAPILMASINA VESİLE OLDU

Sayın Nilgün Şensoy hanımefendi her konuda herkesin derdine çare olmak için elinden ne geliyorsa sarf etmek için uğraştı.

Sayın Şensoy’un İstanbul’da üç caminin inşa edilip ibadete açılmasına vesile olduğu gelişmeleri de özetlemek istiyorum.

Gazeteci-Yazar Müslüm Aktürk, İstanbul’da yeni gelişmekte olan Küçükçekmece İlçesi’nin Atakent Mahallesi’ne taşınır. Ancak lüks binaların kurulduğu bölgede yeteri kadar cami olmadığını görünce sorunu Sayın Nilgün Şensoy’a iletir. Nilgün hanım da konuyu İstanbul’da bulunan TOKİ Başkan Yardımcısına iletir ve Sayın Aktürk’ün TOKİ Başkan Yardımcısı ile buluşmasını sağlar. Bu buluşmanın akabinde bölgeye 2’sinde 2 bin 500 kişinin namaz kılabileceği üç cami yapılarak ibadete açılması sağlanır.

Türkiye’nin her tarafındaki dertlere derman olan bu ismi bir de hemşehrileri Ordululara sorduk, “Allah razı olsun” cevabını aldık.

Yazımızı, bu iyiliklerden dolayı teşekkür ettiğimiz Sayın Nilgün ŞENSOY gibi bürokratların çoğalması temenni ederek tamamlıyoruz.