Bunların zekatıyla asgari ücreti 10 bin TL yaparım.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Başkent Kongresini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Murat Özilhan’ın yeniden Ankara il başkanı seçildiği kongrenin onur konuğu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tı.

BTP lideri kongrenin yapıldığı salona girişte partili gençlerin tezahüratları ve Seymenlerin gösterisi ile karşılandı.

Konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan BTP lideri dikkat çekici örnekler verdi. Bu örneklerden biri Diyanet’in billboardlardan vatandaşlara ‘Zekatınızı verin’ çağrısı yapmasıydı.

Bilboardda 'Zekatlarınızı verin kardeşliğimiz artsın' yazdığını belirten Hüseyin Baş, “Bu mevcut hükümetin üyeleri her namaz çıkışı demeç veriyor. Her Umre'de kameralar arkalarında kendilerini gösteriyorlar. Her iftarı kamera önünde yapıyorlar. Bunlar zekatlarını niye hiç sergilemiyor? Şimdi ben buradan sesleniyorum, lütfen zekatlarınızı açıklayın. Biz kırk ile çarpar neyiniz var neyiniz yok öğreniriz. Öyle oturduğun yerden devletin bedava bilboardına girip, 'Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz pekişsin' yok. Öyle kardeşlik olmaz. Şimdi burada 3-5 bin insan varız, aranızda ihtiyaç sahibi olan mutlaka vardır. Diyanet'ten herhangi bir yardım alanınız var mı? Bu zekatları ne yapıyor bunlar. Zekatlarını açıklasınlar, biz de görelim. İddia ediyorum ve diyorum ki, asgari ücret BTP iktidarında 10 bin Türk Lirası olacak. Sadece bunların zekatıyla ben asgari ücreti 10 bin lira yaparım.” dedi.

“Al birini vur ötekine”

BTP liderinin dikkat çekici örneklerinden biri de salonun görüntüsünün sahnedeki dev ekrana yansıtılması üzerinden oldu.

Hüseyin Baş şöyle konuştu, “Bu görüntü esasında Türkiye'nin bir özeti. Şu ana sahne bu hükümet. Orada bir ekran var. Ekrana bakıyorsunuz ana sahnenin aynısı var ve onun da içinde bir ekran var, o da muhalefet. Bir içeri daha giriyorsunuz yine aynı ekran var o da diğer muhalefet. İçeri içeri aynı paradoks devam ediyor. Şunu demek istiyorum; Türkiye sorunları Bağımsız Türkiye Partisi haricinde hiçbir parti çözemez. Al birini vur ötekine, durumumuz bu şu anda.”

“500 ve 1000 liralık banknotlar basmak zorundalar”

Ekonominin durumu üzerine de değerlendirmeler yapan BTP lideri, “Şu anda 500 liralık ve 1.000 liralık banknotları basmak zorundalar çünkü paranın alım gücü bitti. Türk lirasına bu kadar büyük bir suikast tarihin hiçbir döneminde yapılmadı. Ben bunu daha önce söyledim, şimdi yılbaşından sonra 500 lira ve 1.000 lira banknotlar da geliyor. Başkan demişti dersiniz! Bunların yapacağı başka bir şey de yok. Paradan sıfır atarak iktidar sürecini yürütenler yavaş yavaş paraya yeni sıfırlar ekliyor. Bütün bunların yaşandığı bir durumda iki seçeneğimiz var. Ya BTP'yi seçeceğiz ya da Youtube'ye gireceksiniz İbrahim Tatlıses'ten, 'Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali' şarkını açıp dinleyeceksiniz. Başka yapacağınız bir şey yok. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. BTP iktidarıyla gerçekten müreffeh bir toplum, kültür sahibi bir gelecek, geleceği aydınlatan bir gençliğe kavuşabiliriz. Bu bizim elimizde.” şeklinde konuştu.

“İtibar sarayla değil vatandaşın alım gücüyle olur”

İktidar mensuplarının ‘itibardan tasarruf olmaz’ sözlerine de cevap veren BTP lideri, “Diyorlar ki; İtibardan tasarruf olmaz. Neydi itibar? İtibar vatandaşın alım gücüydü, vatandaşın yurt dışına gittiğinde diğer ülke milletlerine kendi alım güçlerini gösterebilme gücüydü. Evet, itibardan tasarruf olmaz ama itibar saraylarla olmaz. İtibar buradaki vatandaşla olur. İşte bunu kavrayamıyorlar.” dedi.

“Kendimi Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adıyorum”

Konuşmasının sonunda 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da yapılan olağanüstü kongre ile BTP Genel Başkanı seçildiğini de hatırlatan Hüseyin Baş, “Bundan tam bir yıl önce 18 Ekim 2020'de Ankara'da BTP Genel Başkanı seçildim. O kongreye bir cümle bırakmıştım ve aynı cümlenin arkasındayım; kendimi Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adıyorum. Bu bağımsızlığı kazanana kadar savaşmaya da sizlere söz veriyorum.” dedi.

