Bundan Sonra Kaynaklarımızı Duble Yol Ve Kanal İstanbul’a Değil Sağlam Yapılara Akıtmalıyız

HANGİ İLLERİMİZ FELAKETİ YAŞADI ?

Merkez üssü her ne kadar Kahramanmarş’ ın iki ilçesi olsa en büyük can ve mal kaybını yaşayan ilimiz Hatay oldu.

Bu depremde 8’i Büyükşehir olan, Hatay,Adıyaman,Kahramanmaraş,Malatya, Gaziantep, Diyarbakır,Şanlıurfa , Adana ve büyükşehir olmayan Osmaniye ve Kilis illeri büyük derece can ve mal kaybı yaşadı. Buradaki acının en büyük sebebi idarecileri 100 yıldır iyi bir kentsel planlama yamaya zorlamayan halk olarak biziz.

BİLİM İNSANLARINI NE ZAMAN DİNLEYECEĞİZ ?

Halk olarak iktidar ve muhalefetten bundan sonra duble yol,kaliteli hocası olmayan üniversite,kanal İstanbul değil Japonya’da olduğu gibi en az 9 şiddetindeki depremlere dayanacak bir kentsel dönüşüm istenmesi lazım. 7.7 şiddetinki bir depremde milyonlarca insan olumsuz etkileniyorsa ve on binlerce insanımız enkaz altında ölüyorsa bizim duble yolumuz,her ilde üniversitemiz olmasın.

YÜCE YARATICININ YAŞAMI İÇİN HARAMI HELAL KILDIĞI İNSAN YAŞAMINI KİM TEHLİKEYE ATIYORSA ONA İMKAN VERMEYELİM …

Yüce yaratıcının insanın yaşamı için haram olan bir şeyi helal kıldığını çok az bir İslami bilgisi olanlar dahi bilir.

Örnek olarak Müslümanlar için Domuz eti haramdır.

Ama açlıktan ölmek üzere olan birisi doymayacak kadar yani yaşamda kalacak kadar domuz eti yerse o kısım ona haram olmaz.

Özetle bizi yaratan yaratıcımız bize diyor ki senin yaşamın benim için her şeyden daha önemli.

Peki bizim bize hizmet etmek üzere seçtiğimiz idarecilerimiz hayatımızı idame ettirdiğimiz yaşam alanlarımızın sağlamlaştırılması için öncelik yapmıyorlarsa seçmen olarak demokratik olarak görevi onlardan alıp halkın yaşamını önemseyecek idareciler kim ise onları iş başına getirmemiz gerekmez mi ?

Siyasileri 81 ilde ciddi bir kentsel dönüşüm zorlayacak olan seçmendir.Seçmen günü kurtarmak için konuşan siyasilere pirim verirse yarın daha büyük felaketlere muhatap oluruz.

Biz önce ahlak ve maneviyat düsturunu hayatımıza hakim kılmadıkça hayatımızda sürekli bir şeyler eksik olur.Her şeyin başı ahlak ve maneviyattır.

Uzmanlar yılardın ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Deprem öldürmez bina öldürür diyorlar.

1999 Marmara depreminden bu yana tam 24 yıl geçti nerede ise çeyrek yüzyıl maalesef İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde iyi bir imtihan vermediğimizi bu son deprem ile teyit etmiş olduk.

BU SAATTEN SONRA DUBLE YOLA VE KANAL İSTABUL’A DEĞİL EN AZINDA JAPONYA KADAR 9 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMLERE DAYACAK YAPILARA İHTİYACIMIZ VAR

Siyasetçilerin bu saatten sonra yapacakları en önemli iş ülkenin kaynaklarının tamamını memur maaşları dışında ve zaruri işlerin dışında tamamını kentsel dönüşüme ayırmaları gerekir.

Siyasileri de bu çalışmaya zorlayacak olan seçmendir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)