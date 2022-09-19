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Bükreş’te Ertuğrul 1890 Filmi Rumen Sinemaseverlerin Beğenisine Sunuldu

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, Ertuğrul Fırkateyni’nin batışının 132. yıl dönümü münasebetiyle Türk sinemasının önde gelen tarihî filmlerinden biri olan Türk-Japon ortak yapımı “Ertuğrul 1890” adlı filmi Romanya’da izleyicilerle buluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2022 Pazartesi 14:08
Bükreş’te Ertuğrul 1890 Filmi Rumen Sinemaseverlerin Beğenisine Sunuldu
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Romanya genelinde film gösterim etkinlikleri düzenleyerek Türkiye’nin sinema birikimini Rumen izleyicilerle buluşturan Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, Creart Sanat ve Gelenek Merkezi iş birliğiyle Türk-Japon dostluğunu pekiştiren, 1890 yılında İstanbul’dan Japonya’ya giden ve dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni’nin hikâyesini konu edinen “Ertuğrul 1890” filmini Rumen sinemaseverlerin beğenisine sundu. Creart Sanat ve Gelenek Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükelçilik mensupları, tarihçiler ve akademisyenler katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Bükreş YEE Koordinatörü Mustafa Yıldız, etkinliğe ilişkin yaptığı konuşmada “Köklü tarihimizde yaşamış olduğumuz sevinçler gibi hüzünler de bulunmaktadır. Bunlardan biri de 1890 yılında Ertuğrul Fırkateyni’nin batışıdır. Oyuncu kadrosu, görsel efektleri, senaryosu ve konusu ile adından sıkça söz ettiren ve Türk-Japon dostluğunun dönüm noktalarından biri olan hadiseyi konu edinen filmi siz kıymetli sinemaseverler ile buluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Enstitü, sürekli olarak düzenlediği faaliyetler ile Türk sinemasını dünyanın dört bir köşesinde tanıtmaya devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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