Bu Zülmü Devletin Sigorta Şirketi Yaparsa Özel Firmalar Ne Yapmaz?

CHP İstanbul Milletvekili Parti Meclis Üyesi (PM)Mali Müşavir Özgür Karabat Konu ile alakalı gazetemizin genel yayın Yönetmeni Hüseyin Çetiner’e şunları söyledi:” İktidar politikalarıyla çökme noktasına gelen sigorta sektöründe her 3 araçtan birinin sigortasız hale geldiğini belirtti

Karabat, sigortalama işlemlerine gelen zamları eleştirerek sigorta şirketlerinin usulsüzlüklerine değindi. "Başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu’nun sigorta şirketi Türkiye Sigorta dahi, zam gelecek bahanesiyle günlerce sigorta işlemi yapmadı. Kamu şirketi bile suç işledi" diyen Karabat, vatandaşın hem özel sektör hem de devlet kurumları aracılığıyla mağdur edildiğini savundu.



Acil önlem alınmalı

Karabat konuşmasının devamında şunları söyledi :Bu işin seçimi beklenmeyecek kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, hükümete acilen kasko ve sigorta teşvikleri çıkarılması çağrısını yaptı.

Mali Müşavir Özgür Karabat konumasının devamında işe şunları Çetiner’e şunları söyledi: “Finans sektörü darmadağın olmuş durumda.

Bankacılıkta yaşanan kredi sorunları arşa ulaştı, onu biliyoruz.

Şimdi de sigorta sistemi sarsılıyor. İnsanlar, araçlarına trafik sigortası ve kasko yaptıramaz hale geldi.

Her 5 araçtan birinin zorunlu trafik sigortası yok. Bu ne demek? Yollarda serseri mayınlar var ve bunlar her gün mal ve can kayıplarına neden oluyor.

Giden can geri dönmez ama maddi zararın tanzimi zorlaşıyor.

Masum vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor. Eylül ayından itibaren zorunlu trafik sigortasına yüzde 20 zam geldi.

Ama yalan! Çünkü son 1 yıldaki artış 3-4 kattan aşağı değil. Kaskolarda da aynı durum var.

Üstelik şirketler kanunla yasak olmasına rağmen keyfine göre sigorta yapıyor.

Başkanlığını RTE’nin yaptığı Türkiye Varlık Fonu’nun sigorta şirketi Türkiye Sigorta dahi, zam gelecek bahanesiyle günlerce sigorta işlemi yapmadı.

Kamu şirketi bile suç işledi. Ülkenin geldiği duruma bakar mısınız?” diye sordu.

Riskli konuma geldi

“Böyle giderse 1 seneye kalmaz yollarda her 3 araçtan biri sigortasız hale gelir.

Pahalı diye muayene yaptıramayan yüz binlerce aracı da siz hesaba katın.

Yollardaki hayati risklerin ne kadar büyüdüğünü gözünüzün önüne getirin” diyen Karabat, “AKP’nin tahrip etmediği bir sistem yok.

Stratejik sektörlerden birisi olan sigortacılığı dahi riskli konuma getirdiler.

Yabancıların sektördeki payı yüzde 70’i aşmıştı. Günümüzde yüzde 60’lar civarında. Yine de çok yüksek. Uluslararası finans sistemi sigortacılık sektöründe resmen at koşturuyor.

Piyasa fiyatlarını istedikleri seviyelere çıkarabiliyorlar. Sigorta kapsamlarını daraltıp, tüketiciyi herhangi bir hasar durumunda mağdur ediyorlar.

AKP de bunlara göz yumuyor. Ülkede işini düzgün yapan her zaman cezalandırılıyor. Verginizi eksiksiz ödüyorsunuz, size teşvik amaçlı mükâfat yok ama beşli çete vergisini ödemez tek kalemde silinir.

Hasarsızlık indirimi de benzer bir durumda. Hasarsızlıkta 7’nci basamaktaki indirim oranı yüzde 45’ten 42’ye, 6’ncı basamakta yüzde 30’dan 22’ye, 5’inci basamakta da yüzde 15’ten 10’a indirildi. Böylece dikkatli araç kullananlardan her yıl daha fazla para alınacak. Alın size mükâfat” ifadelerini kullandı.



ACİL BİR ŞEKİLDE TEŞVİK GETİRİN!

Zorunlu trafik sigortası ve kaskonun özellikle ticari araçlar için önemli bir maliyet kalemi haline geldiğini belirten Özgür Karabat, “Pahalı akaryakıt ile mücadele eden ticari araç sahipleri, bir de sigorta masrafı ile karşı karşıya kalıyor.

Bu durum, enflasyona da olumsuz yansıyor. Bu işin seçimi bekleyecek durumu yok.

Hükümete çağrıda bulunuyorum. Çok acil sigorta ve kasko teşvikleri getirin.

Araç muayene fiyatlarına indirim yapın. Yollarda hayatlar yok olup gitmesin” diye konuştu.

CANLI BİR OLAY GEÇEN SENE DEVLETİN SİGORTA FİRMASI 2.495 TL VERDİĞİ FİYAT İÇİN BU SENE TAM 21.970.03 TL VERDİ

34 G. ..44 plakalı aracınıza ait kasko fiyat sonuçları aşağıda listelenmiştir.

Hepiyi Sigorta 11.495,98 ₺

Ankara Sigorta 12.203,58 ₺ özel servis

Allianz Sigorta 15.664,82 ₺

Sompo Sigorta 21.313,33 ₺

Quick Sigorta 21.795,03 ₺

Türkiye Sigorta 21.970,62 ₺

Gri Sigorta 23.874,98 ₺

Arex Sigorta 33.844,32 ₺

Neova Sigorta 41.837,73 ₺

Orient Sigorta 43.238,70 ₺

Axa Sigorta 47.242,24 ₺

TMT Sigorta 61.823,04 ₺

Bereket Sigorta 73.192,81 ₺

unico 11,283.95 ÖZEL servis

Kasko sahibi Y.Ç .ise şunları söyledi geçen sene bir yıl süre ile 2011 model Jetta marka aracımı Devletin sigorta şirketi olan Türkiye Sigorta’dan Kaskosunu yaptırdım. Devletin Enflasyon oranı % 80, aracımız kaza yaptı oradan da bir artış olsa en yüksek 2/3 misli olsun geçen sene 2.495TL ödediğimiz kasko için bu sene % 900 artışa denk gelen 21.970.03 TL fiyatın verilmesinin sebebi nedir anlayabilmiş değiliz. BİR

BİR ACENTE’NİN İSYANI İSE ŞU ŞEKİLDE…

Bir okurumuz olan sigorta acentesinin gönderdiği mesajı aynen yayınlıyoruz.

12 Ağustos 2022 Resmî Gazete Sayı : 31921 YÖNETMELİK Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(4) Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir. Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2022 yılı Şubat ayından itibaren aylık %1,5 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2022 yılı Eylül ayından itibaren aylık %4,75 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Ek-3’te” ibaresi “Ek-3 ve Ek-3/A’da” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Sigorta şirketleri tarafından araçların kullanım türü bazında belirlenen primler, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’e uygun olarak hesaplanan primler üzerinden, Ek-3/A’da yer alan oranların uygulanması sonucu elde edilecek prim tutarlarını aşamaz.”



SEDDK NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA YUKARIDADIR…



Merhabalar ;

---Zorunlu trafik sigortalarına 1 eylül itibariyle %20 zam yaptık yetmedi her ay %4,5 artış yapılarak şirketlerin ekmeğine yağ sürüldü.

Şirket Ceo ları sevincinden uçuyorlar zamdan sonra servetine servet katıyor zarar ediyoruz diyede devletin hazine bakanını ve seddk yı kandırıyor sizlerde devlet kurumu olarak inanıyorsunuz maalesef ,yıllık bilançoda zarar ediyoruz deyip sizi ters köşe yaparak devletimizi tuzağa düşürüyor...

Çünkü aynı şirketler geçen yıl 389 tl olan poliçeyi bu yıl 2/3 bin TL ye kesiyor hani zarardı yıllardır...Bu kadar yapılan zamlardan sonra %300/400 bulan dediniz ki aynı basın açıklamasında trafik sigortası kesmekten kaçınan sigorta şirketlerinin ekranlarını, garip garip hatalar koyup kesmemek için taklalar atan şirketlerin faliyetleri 3-30 gün arasında kapatacağınızı yani ceza ile karşılaşacaklar, sonuç ne kocaman ''sıfır'' hem de devleti hiçe sayarak dalga geçiyor bu şirketleri farkında değilmisiniz ey HAZİNE BAKANLIĞI EY SEDDK .oysa çok basit çözüm hazine bakanın iki kelimesine bakar bunların devletle ile halkla ve acente ile dalga geçmesi...d

Devlet etsin ruhsatlarını iptal yada İade etsinler trafik sigorta kesme ruhsatlarını,.. Şimdi sakın hangi sigorta şirketi hangi poliçe nosu ,ekran görüntüsü atın deme basitliğine kaçmayın lütfen hepsi hemen hemen hepsi kesmiyorlar, siz çok iyi biliyorsunuz ekranları saçma sapan hatalar ile kilitleyip kaçındığını kesmemek için ,Devlet masaya yumruk vurmalı bu şımarık sigorta şirketlerine karşı yeter demeli birileri Allah için bir vatan evladı yok mudur, bizler perişan olduk müşteriye anlatmaktan, her gelen müşteri devlete laf soylüyor, en acısı CUMHURBAŞKANIMIZA Laf söylüyor onların yaptığını düşünüyor vatandaş, şirketler rahat edecek diye devlet laf yiyor cephe alınıyor.

20 bine yakın sigorta acentesinin sesini duyacak, sektördeki başıboşluğa son verecek bir babayiğit yok mudur...Zarar eden o zaman çıksın sektörden samimi iseler ,neden her geçen gün sigorta şirket sayısı artar .Ayrıca 2017 de %17-den %10 a düşürülen acente komisyonlarının da revizesi gerekmektedir 5 yıldır giderler arttı ( ssk kira ofis giderleri )primler 10/15 kat arttı acente KOMSİYONU halen aynı yerinde sayıyor…

Sonuçta acentelerde istihdam ediyor bir sürü acente arkadaşımız personel çıkarmak zorunda kaldı giderleri kısmak için, neden hem giderler katlandı, hem acente komisyonu yerinde sayıyor hem sigorta şirketleri poliçe kesmemek için direniyor nasıl olacak ,sektör büyüyor, diyor sayın bakanımız tabi büyür pastadan pay alanlar sigorta şirketleri kasayı dolduranlar onlar eziyeti çeken biz acente ve halk .onlar servetlerini artırsın sizlerde sistemdeki sorunları çözmeyerek onların büyümesine katkı sunun…

Etmeyin eylemeyin bu vatandaşa bu zamlarla yüklenmeyin şirketleri hizaya cekiniz devlet eliyle, basiretsiz şirket yöneticilerinin kendi hatalarıyla şirketi soktuğu zararı sektör zararı gibi algılatıp bu şirketlerin dediğini yapmayın lütfen...devlet uyanık olmak zorunda.biz emekçilere sorun biz anlatalım doğruları.



Sigorta acenteleri ofisinde başka bir iş icra edemiyor kanunen yasak, bu kadar zamlara rağmen biz giderlerimizi karşılayamıyoruz maalesef (2017 DE DÜŞEN KOMİSYONLARIMIZ HALEN YERİNDE SAYIYOR,AYIPTIR YAZIKTIR GÜNAHTIR BAŞKA KAZANÇ KAPIMIZ YOKTUR..KİRALAR SSK KIRTASİYE FATURALAR HEPSİ kat kat arttı VS VS ) Biz acentelirn devletin zorunlu kıldığı komisyonlarımızı şirketlerin ceo larına onların iki dudağına bırakılmasına karşıyız.zorunlu olan trafik sigorta komisyonları kanunen güvence altına alınıp her yıl devlet tarafından düzenlenmelidir.

Böyle bir şey olabilir mi şirketler bizim ekmek davamızda baş rol oynuyor 5 yıl önce %1 bire bile düşürdüler devlet müdahale etmeseydi vay halimize idi.



Sigorta acenteleri evine ekmek götüremiyor SEDDK Karar almasına ve fiyatların fahiş şekilde artmasına rağmen halen trafik sigortası kesemiyoruz.şirketler kaçıyor kesmekten hani devlet yaptırım uygulaycaktı hani ruhsatları iptal olacaktı, hani 3-30 gün içinde sigortacılık faaliyeti durdurulacaktı ne oldu demek ki şirketler devletten daha güçlü yada bu alınan kararlar içi boş göstermelik kararlar



Vatandaş kanını emen bu şirketlerin yüzünden sigorta kasko yaptıramaz oldu..geçen yıl 700 tl olan sigortalar ortalama 2,5-3,5 bin tl oldu yazıktır günahtır.geçen yıl 1000 TL olan kaskolar 4/5 bin TL oldu vatandaşın üzerine bu kadar yüklenmeyiniz vatandaş zaten yorgun ezilmiş ekonomik olarak ,doğal olarak yaptırmıyor sigorta kasko biz acentler de evimize ekmek götüremiyoruz.



Şirketlerin tek haklı olduğu konu zarar anlamında, ölümlü kazalarda geçmişe dönük 10 yıl boyunca sorumlu olması destekten yoksun kalma tazminatının çok olması devlet buraya bir el atıp düzenleme yaparsa o zaman fiyatlar biraz daha aşağı çekilebilir.



