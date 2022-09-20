Bu Tavsiyelerle İşitme Sağlığınızı Koruyabilirsiniz

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Ali Rahimi, 19-25 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada işitme sağlığı ve korunmasına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Doğar doğmaz tarama testi yapılıyor

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Dr. Ali Rahimi, işitme kayıplarında en önemli durumun tanı koymak olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı’nın dünyaya gelen her çocuktan tarama testi istediğini söyledi. Dr. Ali Rahimi, “Böylece mümkün olduğu kadar işitme kayıplarına erken yaşta tanı konulması sağlanır. İşitme kaybını daha çok aile fark eder, aile fark ettikten sonra çeşitli yöntemler ile işitmesi ölçülebilir.

Öncelikle kulak burun boğaz uzmanı muayene eder. Kulak burun boğaz zarına bakar. Eğer yaşı büyükse işitme testi, yaşı daha küçük ise BERA gibi daha komplike yöntemler uygulanır.”diye konuştu.

İşitme kaybında erken tanı önemli

İşitme kaybıyla dünyaya gelen birinin tedavi edilmesinin mümkün olabileceğini ifade eden Dr. Ali Rahimi, “Bu işitme kayıpları erken yaşta teşhis edilebilirse çeşitli cerrahi yöntemler, çeşitli işitme cihazları işitme cihazlarının iç kulağa yerleştirilmesi hatta beyin sapına yerleştirilmesi ile işitme sağlanabilir. İşitme sağlandıktan sonra bu cihazlar ile eğitim süreci gerekmektedir. Kişinin kulağına gelen seslerin ne olduğunu anlaması gerekir. Hastanın konuşması ile ilgili eğitimler yapmak gereklidir. Çünkü konuşma işitmenin devamıdır. Eğer erken yaşta tanı konup işitme sağlanabilir ise çocuğun konuşmasında herhangi bir problem çıkmaz.” dedi.

Üç türlü risk bulunuyor

İşitme kayıplarının ortaya çıkmasında riskin her zaman olabileceğini belirten Dr. Ali Rahimi,

“Bu riskler orta kulak zarında gelişen problemler, iç kulak zarında olan problemler ve kulak zarında oluşan problemler olarak üçe ayrılır. Bunların hepsinin tedavi yöntemleri vardır. Artık hiç kimse ‘işitemiyorum’ diyemeyecektir.” dedi.

İşitme kayıpları geri çevrilebilir

İşitme sağlığını korumak için ilk yapılacak şeyin şüphelenmek olduğunu da vurgulayan Dr. Ali Rahimi, “En ufak bir çınlamada, işitmede, anlamada problem varsa hemen bir kulak burun boğaz uzmanına gidilmesi gerekir. Çok rahat bir muayeneden sonra işitme ölçümleri çeşitli şekillerde yapılabilir. Teknoloji çok ilerledi işitme kaybını geri çevirebilirsiniz.” diye konuştu.

İşitme sağlığını korumak için!

KBB Uzmanı Dr. Ali Rahimi, işitme sağlığını korumak için önerilerini de şöyle sıraladı:

Kulakta oluşan kirin temizlenmesi için pamuklu çubuk ve benzeri şeyler kullanmayın.

Kulağı, gelebilecek sert travmalardan korumaya çalışın.

Uzun süre denizde veya havuzda kalmamaya çalışın.

Erken çocukluk çağlarındaki çocukları, işitme fonksiyonları açısından yakından gözlemleyin.

En ufak bir şüphede işitme sağlığı testlerinizi ihmal etmeyin.

Ani gelişen işitme kayıplarında veya çınlamalarda vakit kaybetmeden bir kulak burun uzmanına başvurun.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



