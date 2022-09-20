Bu Milleti son 20 Yılda Düştüğü O Kuyudan Çıkaracak Parti İyi Parti’dir Vazgeçmeyeceğimiz en büyük değer Atatürk ilkeleri

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Gaziler Günü’nde Gazi ve Gazi ailelerini İstanbul Boğazı’nda buluşturdu. Aziz şehitlerimize saygı duruşu ve dua ile başlayan program konuşmalarla devam etti. Gazi ve Gazi ailelerinin yaşadığı sorunlara değinilen yemeğe İYİ Parti temsilcileri de katılım gösterdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Saygı duruşu ve duanın ardından başlayan yemek karşılıklı plaket takdimleriyle sürdü. Folklor Gösterisi ile devam eden programın sonunda İYİ Parti GİK Üyeleri ve İYİ Parti İstanbul İl Yöneticileri konuşmalarını gerçekleştirdi.

İYİ Parti GİK Üyeleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB Belediye Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nun katılım sağladığı buluşma müzik dinletisiyle sona erdi.

Gazilerimizin fedakarlığının anlamı çok büyük

Programda konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, “19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz bu gecede sizlerle beraber olmak bizim için çok önemli. Bu ülke için yaptıklarınızdan dolayı sizlere ufak da olsa bir teşekkür edebilmek amacıyla verdiğimiz davete, bizi kırmayarak teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu davetler bizim için artık gelenekselleşti. Bu bizim 3. Gaziler günü kutlamamız. Aslında 4 olacaktı fakat araya pandemi girdiği için bir yıl es geçmek zorunda kaldık. Tabii yılda 100 kere de yapsak sizler için az. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Geçen senelerde de şehit yakınlarımızın olduğu toplantılarda şu soruyu çok sormuştuk ‘Neden?’, ‘Neden bu kadar çok bedel ödendi?’, ‘Neden bu kadar çok fedakarlık yapıldı? Bunların anlamı neydi?’ Bunlar bu ülkede bağımsız ve hür şekilde yaşayabilmemiz içindi. Yarın bu ülkede adaletli bir ortamda yaşayabilmemiz içindi. Yine bu topraklar üzerinde eşit bir şekilde, ayrıma tabii tutulmadan, görünüşü, düşüncesi, yaşam tarzı ne olursa olsun hiçbir şekilde baskı altında kalmadan özgürce yaşayabilmek içindi. Sizin bu bütün fedakarlıklarınızın, bütün özverilerinizin anlamı bizce buydu.” dedi.

Duruşumuz da net, yürüyüşümüz de

Konuşmasında gündeme dair de konuşan Kavuncu, “İYİ Parti olarak biz bu etkinlikleri hiçbir zaman siyasete alet etmedik. Fakat sonuçta siyasi bir partiyiz ve kendimizi ifade etmek için buradayız. Yakında 5. yılımıza gireceğiz bugüne kadar kendimizi ifade ederken çok hırpalandık. Bu süreçte hep makul kalmaya çalıştık. Birileri bizi ısrarla marjinalleştirmeye çalıştı. Belli bir yerin parçası yapmak istedi. Son 20 yıldır kutuplaşan, artık birbirine tahammül edemeyen iki farklı Türkiye yaratmak isteyenlere inat biz, o kutuplaşmanın içerisine kendimizi atmadık. Bundan rahatsız olanlar oldu. İYİ Parti’nin yeri belli değil, dik bir duruş sergilemiyor dediler. Özellikle kendi partimin mensuplarına sesleniyorum. Duruşumuz da net, yürüyüşümüz de. Kimsenin çektiği yere gitmeyiz. Biz hep makul olanı temsil ettik.” dedi.

Vazgeçmeyeceğimiz en büyük değer Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri

İyi Parti’nin Türkiye’yi bulunduğu karanlık kuyudan çıkaracak olan parti olduğunu belirten Kavuncu, “Bizim asla vazgeçmeyeceğimiz, terk etmeyeceğimiz iki değerimiz var. İlk olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu bu ülkenin temel ilkelerine sahip çıkmak. İkinci olarak ise terörle iltisaklı, irtibatlı hiçbir düşünce, hiçbir kuruluş ve anlayışa zerre kadar ne göz açtırırız ne de yanına yaklaşırız. Hiçbir zaman taviz vermeyeceğimiz bir diğer konu da Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüdür. Bunlar herkese duyurulur. Kimse bizi bu kavganın içine çekemeyecek. Duruşumuz bu kadar net. Bunun dışındaki her konuda oturulur, konuşulur, makul şekilde davranılır. Özellikle son dönemde partili arkadaşlarımın zaman zaman baskılardan dolayı başlarını öne eğdiğini görüyorum. Başınız öne eğilmesin. Bu milleti son 20 yılda düştüğü o kuyudan çıkaracak parti İYİ Parti’dir.” açıklamasında bulundu.

İYİ Parti GİK Üyeleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İBB Belediye Meclis Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu’nun katılım sağladığı buluşma Müzik Dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

