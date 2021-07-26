Bu Kurban Bayramı'nda Boğaz Kırmızıya Boyanmadı

Her Kurban Bayramı’nda İstanbul Boğazı’nın kana bulanması görüntüleri bu sene yaşanmadı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), gerçekleştirdiği çalışmalarla, Boğaz’a kurban kanlarının akmasının önüne geçti.

Bölgenin tüm atıksu problemlerini çözmek amacıyla çalışmalarını sürdüren İSKİ, Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi’ndeki, Abdullahağa Caddesi, Beylerbeyi İskele Caddesi ve Yalıboyu Caddesi’nde inşa ettiği atıksu hatlarıyla İstavroz Deresi’ne dökülen kurban kanlarını, Küçüksu-Beylerbeyi Atıksu Tüneli’ne, buradan da Küçüksu Atıksu Arıtma Tesisi’ne ulaştırdı. Böylece İstanbul Boğazı’nda yaşanan olumsuz görüntüler bu sene yaşanmadı.

BOĞAZ’A ATIKSU GİRİŞİ SON BULUYOR

Öte yandan, bölgeden İstanbul Boğazı’na atıksu deşarjını önleyecek çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmaları devam eden İstavroz Atıksu Tüneli’nin 2021 yılı Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Ayrıca bu tünelin toplama havzasında bulunmayan atıksuların Küçüksu-Beylerbeyi Atıksu Tüneli’ne iletilmesi amacıyla kazısız teknoloji ile Abdullahağa Caddesi (Sahil Yolu) ve Beylerbeyi İskele Caddesi’nde imal edilen kanalizasyon hatlarında çalışmalar tamamlandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)