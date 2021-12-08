Bu Adama Dikkat Edin!

Aralarında kanalın programlar müdürü Eren Mehmet Elçi‘nin de olduğu 7’si spiker, muhabir, kameraman ve teknik personelden oluşan onlarca çalışan, aylardır paralarını alamamanın şokunu yaşıyor.

Aslen Eskişehirli olan İbrahim Samurçay‘ın Bahçelievler Kuyumcukent‘te televizyon binası olarak kiraladığı yerlerin kirasını ödemediği, ortağına 1 buçuk milyon lira, televizyonun teknik malzemesini kiraladığı Orhan Doğan‘ı 650 bin lira dolandırdığı, çevre esnafına da 40 bin lira civarında borç taktığı gelen haberler arasında.

Hakkında karşılıksız çek kullanmak başta olmak üzere dolandırıcılık dahil birçok konuda şikayetlerin bulunduğunun iddia edildiği İbrahim Samurçay‘ın piyasaya toplamda 1 buçuk milyon lira borcu olduğu bildirildi.

Kendisini İçişleri Bakanlığı‘nda koordinatör, Beştepe‘de de danışman olarak tanıtan Samurçay‘ın son dolandırıcılık girişimi İstanbul Seyrantepe‘de ki Yaşam Tv‘nin sahini Ferhat Canbey oldu.

Canbey, Samurçay‘ın kendisini ortak iş yapmaktan hareketle dolandırmaya çalıştığını belirterek, ”Adı geçen şahıs piyasa için tehlike arzeder duruma gelmiştir. Yetkililerin bir an önce gereğini yapması, polis ve Cumhuriyet savcılarının yeni kurbanların oluşmasını önüne geçmesi gerekmektedir” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)