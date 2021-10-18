BTP’den Kongre Açıklaması

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kongre sürecine devam ediyor. Pazar günü Çorum ve Ankara il kongreleri gerçekleştirilecek. Her iki kongrenin de onur konuğu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş olacak. Aralık ayında ise büyük kongresini gerçekleştirecek olan BTP’de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Lütfullah Önder kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. “Mevcut iktidar insanımızın hayalini bile tüketti” “Bağımsız Türkiye Partisi olarak 8. Olağan Büyük Kongre sürecindeyiz” diyen Önder, “Türkiye'de 525 ilçede kongre yapıyoruz. Büyük bölümünü bitirdik. 74 ilde de il teşkilatımız var. Bu illerde de genel başkan katılımlı olarak kongrelerimizi yapıyoruz. BTP olarak bu kongrelerdeki sloganımız, 'Var bi hayalimiz'. Türkiye'de özellikle ekonominin durumu, dövizin ciddi artışı, insanların çok ciddi geçim sıkıntısı yaşaması, hayat pahalılığı, eğitimde- sağlıkta yaşanan problemler, hukuk ve adalet siteminde yaşanan problemler... Bütün bu problemler karşısında insanlar artık geleceğe dair hayal üretmekte bile zorlanıyor. Mevcut iktidar ve siyaset anlayışı insanımızın hayalini bile tüketti. İşte böyle bir ortamda biz çözümü olan, projeleri olan ve genç bir liderle yola çıkan, bu anlamda ciddi bir ivme kazanan, üye sayısını yaklaşık yüzde 50 artıran bir partiyiz. BTP olarak, 'Hiç bir yere gitmiyoruz, bu vatan bizim ve bu ülkeye dair çok büyük hayallerimiz var.” BTP’nin büyük kongresi Aralık ayında Parti genel merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Prof. Dr. Haydar Baş'ın kainat devleti Türkiye hayali vardı. İşte bu hayal bizim de hayalimizdir.” Diyen Önder şöyle devam etti; “Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsız Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tümüyle kazanmış, müreffef, muasır medeniyetler seviyesinin üstünde bir hayatı kendi vatandaşına vaat eden bir Türkiye hayali vardı. İşte bu hayali biz kendi önümüze koyduk ve 'Var bi hayalimiz' diyerek şuan Anadolu'yu geziyoruz. Geçen hafta Trabzon'da kongremiz vardı, bir önceki hafta Kahramanmaraş ve Gaziantep il kongrelerimiz vardı. Büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirdik bu kongreleri. Bu hafta (17 Ekim Pazar) Çorum ve Ankara il kongrelerimiz var. Bir sonraki hafta Adana ve Mersin il kongrelerimiz var. Bu böyle devam edecek. Aralık ayında da 8.olağan büyük kongremizi Ankara'da aynı coşkuyla yapacağız. Türk siyasetin projesi olan, çözümü olan, vatan- millet menfaatlerini önüne koyan bir kadroya sahip olan BTP teşkilatıyla, gücüyle, söylemiyle kendi farkını ortaya koyuyor” “Cumhur İttifakı bile başkanlık sisteminden memnun değil” Türkiye’nin gelinen noktada başkanlık sisteminden yeniden parlamenter sisteme geçişi gündemine aldığını ifade eden BTP Genel Başkan Yardımcısı Önder, Bu sistemden Cumhur İttifakı’nın bile memnun olmadığını belirtti. Önder şunları söyledi, “Önümüzdeki dönemi biz şöyle okuyoruz; Bu süreçte artık Cumhurbaşkanlığı makamından ziyade TBMM'nin önemli olduğu bir dönem yaşanacak çünkü parlamenter sisteme geçiş bütün partilerin ortak hedefi haline geldi. Cumhur İttifak'ı tarafı da dahil başkanlık sisteminden memnun değil. Seçimlerde de bu sistem çok zorluyor, sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla Meclis'in çok önemli olduğu, Anayasa'yı değiştirecek bir gücü Meclis'te elde eden taraf önümüzdeki dönemin siyasi sürecini belirleyecek olan taraf olacak. Bu anlamda parlamenter sistemi öncelikli mesele haline getiren siyasi partilere toplumu bilinçlendirmek ve örgütlemek anlamında ciddi bir görev düşüyor. Biz BTP olarak bu anlamda Anadolu'yu karış karış gezerek üzerimize düşeni yerine getirdiğimiz kanaatindeyim.” Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)