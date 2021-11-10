Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,624.09
ALTIN
585.18
DOLAR
9.82
STERLİN
13.22
EURO
11.31
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Son Dakika
Rahmet,Minnet Ve Özlemle Anıyoruz
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk Hastalıklarını Anlattı
Dr. Mehmet Ali Talay Çocuk...
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini Kabul Etti
Bilgi Evleri 75 Bininci Üyesini...
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı var!
İktidarın zammı varsa vatandaşın pedalı...

-BTP lideri Hüseyin Baş’tan 10 Kasım mesajı…

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. Yıldönümü nedeniyle Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, yazılı bir açıklama yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2021 Çarşamba 14:40
-BTP lideri Hüseyin Baş’tan 10 Kasım mesajı…
banner171

-Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü Ayasofya’da anmak istedik ama reddedildi

-Hiç bir yasak, engel Atatürk’ü Türk Milletinin gönlünden çıkaramaz

-Ayasofya’dan da, bugün olmaz ise yarın Atatürk için dualar yükselecektir.

-Atatürk’ün evlatları, bu güzel vatana sahip çıkmaya devam edecektir


İstanbul’un ikinci Fatihi olan Atatürk’ü, Ayasofya’da mevlid ve dualarla anmak istedik ama bu talebimiz reddedildi diyen BTP lideri, ‘Hiçbir yasaklama, engel, O’nu bu milletin gönlünden çıkaramaz. Ve elbette O Ayasofya’dan da, bugün olmaz ise yarın Atatürk için dualar yükselecektir.’ ifadelerini kullandı.

Hüseyin Baş, Atatürk olmasaydı, ne Ayasofya, ne İstanbul, ne de Türkiye olacaktı vurgusunu tekrarladı, ‘Atatürk’ün evlatları, bu güzel vatana sahip çıkmaya devam edecektir’ dedi.

İşte BTP Liderinin 10 Kasım mesajı…

“Bugün hüzün günümüz.

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete gidişinin üzerinden 83 yıl geçti.

Bu vesile ile kendisini rahmet, minnet, dua ve özlemle anıyoruz.

Herkesin malumu olduğu üzere devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da Ayasofya’da bir Mevlid-i Şerif ile anmak istedik.

Bu başvurumuz ne yazık ki reddedildi.

O’nu anmak için elbette Ayasofya’ya ihtiyaç yok.

Her yer yasaklansa dahi, O’nun yeri yüce Türk milletinin kalbidir.

Hiçbir yasaklama, engel, O’nu bu milletin gönlünden çıkaramaz.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Atatürk İstanbul’u işgalden kurtarmasaydı bugün ne Ayasofya, ne İstanbul, ne de Türkiye olacaktı.

İşgal sürseydi bugün, tepesinde çanların çaldığı bir Ayasofya’yı “Bir zamanlar burası bizimmiş” diye iç geçirerek, ancak bir turist olarak gezebilecektik.

Atatürk Ayasofya’yı kilise olmaktan kurtaran ve Fatih Sultan Mehmet’in emanetine sahip çıkan insandır.

Atatürk İstanbul’un ikinci Fatihi’dir.

Ayasofya’yı bize emanet eden Atatürk’ü bu simge mekanda dualarla anmak istedik ama bunu O’na çok gördüler.

10 Kasım’da, “Keşke Yunan galip gelseydi” diyenleri ziyarete giden, Ayasofya’da Atatürk’e küstahça hakaret edenlere sahip çıkan zihniyet şunu iyi bilsin; Bağımsız Türkiye sevdalıları olduğu sürece Atatürk yaşamaya devam edecektir.

Ve elbette O Ayasofya’dan da, bugün olmaz ise yarın Atatürk için dualar yükselecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık temelli duruşuna klasik ifade ile her zamankinden daha çok şimdi ihtiyacımız var.

Zira O’nun bize emanet ettiği bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, ekonomiden dış siyasete, her alanda bir kuşatılmışlık manzarası ile karşı karşıya.

Mevcut durumu Atatürk’ün 1935 yılında söylediği, “Uçurumun kenarında yıkık bir ülke…” ifadesi tam olarak özetlemektedir.

Bu vahim tablo, iktidar tarafından, “Dünya bizi kıskanıyor, uçuşa geçtik” gibi ifadelerle anlatılırken, muhalefetin de ülkenin makus talihine bir çözümünün olmadığını üzülerek görmekteyiz.

Bu anlamda Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni uçurumun kenarından alıp layık olduğu zirveye taşıyacak tek parti Bağımsız Türkiye Partisi’dir.

“Ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş’ın da ifadesiyle; korkmayın çünkü Bağımsız Türkiye Partisi var.”

Türkiye’yi Atatürk’ün kurduğu temellerine döndürecek ve buradan hareketle kainat devleti yapacak olan Bağımsız Türkiye Partisi’nin projeleri ve kadrolarıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 83. yılında bir kez daha anarken, O’nu Türk milletine ve dünyaya en iyi anlatan ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş’ı da anmadan geçemeyiz.

Ebedi liderimiz ‘Hoş Geldin Atatürk’ kitabında da veciz bir şekilde ifade ettiği gibi "Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk tam bağımsızlıktır, Atatürk birleştirici harçtır.”

Atatürk’ün ve Haydar Baş’ın evlatları, bu güzel vatana sahip çıkmaya devam edecektir. ”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulu Önderi̇ Anan İmamoğlu: Bu Ülkeni̇n Başina Gelmi̇ş En Güzel Şey, Atatürk
Ulu Önderi̇ Anan İmamoğlu: Bu Ülkeni̇n Başina Gelmi̇ş En Güzel Şey, Atatürk
Ata’ya 55 Bi̇n Ki̇şi̇li̇k Saygi Duruşu
Ata’ya 55 Bi̇n Ki̇şi̇li̇k Saygi Duruşu
Dünyanın En Memenun Metro Yolcuları İstanbul’da
Dünyanın En Memenun Metro Yolcuları İstanbul’da
İmamoğlu’ndan ‘Geleceğin Dünyası’ Tespiti: Her Şeyi Bilen Yöneticiler Mizah Unsuru Olacak
İmamoğlu’ndan ‘Geleceğin Dünyası’ Tespiti: Her Şeyi Bilen Yöneticiler Mizah Unsuru Olacak
Malatya Sıtmapınarı Mahallesinde Bina Çöktü
Malatya Sıtmapınarı Mahallesinde Bina Çöktü

banner186

banner189

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169