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Bozyokuş: "Bu Da Oldu, Marketler Çürük Sebze Ve Meyve Satmaya Başladı!"

Gelecek Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Yılmaz Bozyokuş, insanların alım gücünün azalmasıyla birlikte marketlerin kâr elde edebilmek için yeni yöntemler denediğini belirtti. Başkan Bozyokuş, " Çürümüş sebze ve meyveler, olgunlaşmış sebze ve meyve diye satılıyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Nisan 2022 Perşembe 09:17
Bozyokuş: "Bu Da Oldu, Marketler Çürük Sebze Ve Meyve Satmaya Başladı!"
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"ERDOĞAN VE YANCILARI GÜNÜNÜ GÜN EDİYOR"

İnsanların gün geçtikçe sefalete sürüklendiğini belirten Başkan Bozyokuş," Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı vatandaşın en çok dert yandığı konulardan biri. Özellikle temel gıda fiyatlarında artış mutfak ekonomisini bir hayli zorluyor. Fiyatlardaki artış enflasyon rakamlarına da yansımış durumda. Mart ayında enflasyon yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14'e çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü. Sebze ve meyve etiketleri cep yakacak cinsten. Domates 20, patlican 30, sivri biber 35, portakal 10, muz 35 liradan satılıyor. Hayat pahalılığın artması nedeniyle birçok kişi ay sonunu getiremez oldu. Emekli ve asgari ücretliler zaten maaşı alır almaz tüketti. Bunların yanı sıra Türkiye'nin önde gelen bazı zincir marketindeki etiket ise görenleri şaşırttı. Ünlü marketler kâr elde edebilmek için yeni bir sisteme geçti. Çürümeye yüz tutan gıdaları "olgunlaşmış" sebze ve meyve diyerek yüzde 50 indirimli satmaya başladı. Bu satış günden güne enflasyon karşısında ezilen vatandaşlara ilaç gibi geldi çünkü vatandaşlar çürük gıda alabilmek için bile yarışa girmiş durumdaydı. Öyle ki çöpten meyve, sebze toplayan, pazara geç gidip çürük ürünler alan birçok vatandaşın olduğunu bizler gözler önüne sermiştik. Görüldüğü ve hissedildiği üzere iktidar iyice halkı çıkmaza sürüklüyor. Enflasyonla baş edemiyor. Üstüne bir de kendilerini ve yancılarını zengin edip, halkı fakirliğe sürükleyip, bunlarda geçecek yalanlarıyla halkı oyalamaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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