Boşanma Avukatı İşini Ciddiye Almalı

Boşanma Avukatı Nedir?

Boşanma avukatları, aile hukuku ve miras hukuku konusunda uzmanlaşmış, boşanmak isteyen çiftlere hukuki süreçlerde yardımcı olmak amacıyla görevlerini sürdüren hukukçulardır. Boşanma avukatlarının öncelikli amacı ise evliliğin yasal olarak sona ermesini sağlamak ve çiftleri bu durumdan olabildiğince hasarsız bir şekilde kurtarmaktır. Dava boyunca süreci takip etmekle ve haklara ilişkin yasal savunmaları hukuki çerçevede yerine getirmekle görevli olan boşanma davası avukatları çiftlere anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma konusunda yardımcı olacaklardır.

Türkiye’de mevzuatta boşanma avukatı olarak ayrı bir mesleki uzmanlık alanı mevcut olmasa da genellikle boşanma davalarına bakan ve kendilerini bu işte yetkin gören kişiler tarafından bu unvan kullanılır. Halk arasında da bu unvanın sıklıkla kullanılması, avukatların bu alanda tanınması konusunda yardımcı olmaktadır.

Avukat Gerekli Mi?

Boşanma davaları için avukat bulundurmak bir zorunluluk değildir. Fakat davanın aile mahkemesinde daha hızlı sonuçlanabilmesi ve kişilerin hukuki olarak kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri için önemli bir gerekliliktir. Kişiler boşanma avukatları olmadan da davalarını açabilir ve mahkemeler aracılığıyla boşanma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ancak profesyonel bir yardım almadan açılan davalarda geri dönülmez hatalar yaşanması oldukça muhtemeldir. Yasadan doğan hakların korunabilmesi ve savunulabilmesi için boşanma avukatı zorunludur diyebiliriz.

Hukuk fakültesi eğitimini almış ve aile hukuku avukatı olarak uzmanlığını kanıtlamış kişilerden alınacak profesyonel yardımlar davanın seyri için büyük önem taşımaktadır. Boşanma davaları ister anlaşmalı isterse de çekişmeli olsun bir profesyonel yardımıyla yürütülen davalar her zaman çiftlerin çıkarlarını koruması konusunda oldukça etkilidir. Dava sonrasında istenilmeyen durumların oluşmasını önlemek, mal paylaşımı ve velayet konularında tam bir anlaşmaya varabilmek için mutlaka çiftlerin haklarını koruyacak bir avukata ihtiyaç olacaktır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma

Terk Nedeniyle Boşanma

Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Neyi İfade Ediyor?

Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere iki farklı şekilde açılabilir. Anlaşmalı boşanma, tek celsede gerçekleşir ve çekişmeli boşanmalara göre genellikle daha kısa sürer. Çekişmeli boşanma ise en az 1 yıl sürer ve çiftlerin anlaşma sağlayamadığı konuların görüşülmesi üzerine şekillenir.

Her iki boşanma davası için farklı prosedürler işlemektedir. Çiftler uzlaşma sağlar ve bir anlaşmaya varırlarsa anlaşmalı boşanma davası açılır ve bu dava kısa süre içerisinde sonuçlanır. Ancak mal paylaşımı, velayet, nafaka ve tazminat gibi konularda anlaşmaya varamayan çiftler çekişmeli boşanma davalarını tercih ederler. Çekişmeli boşanma davalarının daha sancılı ve uzun sürdüğü ise bilinen bir gerçektir.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi davanın türüne göre süresi de değişmektedir. Eğer anlaşmalı boşanma tercih edilirse en az 10 gün en fazla 2 ay gibi bir sürede boşanma işlemi gerçekleşir. Fakat çekişmeli boşanma davalarında bu sürenin 2 yıla kadar uzayabildiğini söylemek mümkündür.

Adli tatil süreci ve mahkemenin iş yoğunluğu da boşanma davalarının süresi konusunda belirleyicidir. Adli tatile denk gelen anlaşmalı boşanma davaları ve mahkeminin iş yükünün fazla olduğu zamanlarda açılan çekişmeli boşanma davalarının süresi uzayabilecektir. Bu durumların dışında herhangi bir zamanda açılan boşanma davalarının daha kısa sürmesi için avukatlar ellerinden gelen çabayı göstereceklerdir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Dava dilekçesinin hazırlanabilmesi için öncelikle çiftlerin boşanma nedenleri tespit edilmelidir. Daha sonrasında tarafların birbirlerinden talepleri olup olmadığı ve varsa ne tür taleplerinin olduğu incelenmelidir. Nafaka talebi, mal paylaşımı talebi, maddi ya da manevi tazminat talebi ve velayet hakkı talebi davaya söz konusu olabilecek durumlardır. Bu taleplerin varlığı ya da yokluğu doğrultusunda dava dilekçesi yazılarak dava dosyası hazırlanır. Diğer birtakım detayların da tamamlanmasının ardından dava harç ve giderleri vezneye yatırılarak dosya teslim edilir ve böylelikle dava açılmış olur.

Bu konuda avukatların süreci yönetebilmesi oldukça önemlidir. Özellikle aile hukuku konusunda deneyimli avukatlardan yardım almak sürecin daha başarılı geçmesi açısından etkilidir. Fakat unutulmaması gereken en önemli şey en iyi boşanma avukatı diye birşeyin olmadığıdır. Uzman boşanma avukatı müvekkilin taleplerini anlayabilen ve haklarını savunabilen avukattır.

Özellikle çocuklu çiftlerin velayet ve nafaka taleplerinin doğru anlaşılması ve yasal haklarının korunması dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan birisidir. Velayet davasında en tecrübeli avukat çocuğun yasal haklarını en iyi koruyabilen avukattır.

Boşanma Davalarında Evlilik Süresi Şartı Nedir?

Anlaşmalı söz konusu olduğunda Türk Medeni Kanunu’na göre çiftlerin evlilik süresi şartı bulunmaktadır. Bu süre 1 yıldır. Çiftlerin boşanma davası açabilmesi için resmi nikah tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmiş olmalıdır. Bu süreyi tamamlamayan çiftlerin anlaşmalı boşanma davaları açılamaz. Fakat çekişmeli boşanmalarda böyle bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Taraflar diledikleri zaman çekişmeli için mahkemelere başvurabilirler.

Boşanma davalarında süre şartı bir de aksi durum için geçerlidir. Çiftlerin 3 yıl boyunca fiili birlikteliğinin olmaması ve ayrı yaşaması durumunda boşanmalar gerçekleşir. Ancak bunun için bazı şartlara ihtiyaç duyulmaktadır. Boşanma davaları açılmış olmalı ve boşanmaya ilişkin ret kararı verilmelidir. Bu ret kararının alınmasından itibaren 3 yıl boyunca tarafların bir araya gelmemesi fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası açılması için bir gerekçe olarak kabul edilmektedir.

Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Pek çok kişi en direkt olarak sonuca odaklandığı ve kısa sürede çözüm beklediği için en iyi boşanma avukatı ya da ünlü boşanma avukatı arayışına girmektedir. İşinde başarılı, alanına hâkim, dürüst ve sonuç odaklı yaklaşan kişiler genellikle işlerinde başarılı avukatlardır. Bu sebeple mükemmeli aramak değil, sizin için en doğru avukatı tercih etmek sağlıklı ve faydalı bir seçim olacaktır.

Eğer taraflardan birisinin nafaka talebi bulunuyorsa bunu avukatına iletmeli ve bu yönde bir süreç izlenmelidir. Nafaka avukatı olarak tabir edilen ve davalarda bu yönde olumlu sonuçlar alan avukatlar bu konuda tercih edilmelidir.

Siz de boşanma davasının taraflarından biriyseniz ya da olacaksanız profesyonel bir yardım almak faydanıza olacaktır. Uzman boşanma avukatı Kadıköy ve çevresindekiler şeklinde arama yapmak yerine sizi anlayabilecek ve yasal haklarınızı koruyabilecek avukatlarla çalışmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle boşanma davalarında en iyi boşanma avukatı İstanbul Anadolu Yakası ya da Avrupa yakası şeklindeki ifadeler yersiz ve gereksizdir. Çünkü her davanın dinamiği ve tarafların talepleri farklıdır. Bu yüzden en iyi avukat benim, aldığım her davayı kazanırım şeklindeki cümleler geçerliliğini yitirmektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)