Borçelik’ten Türk Otomotiv Sektörüne Büyük Katkı

Borusan Grup şirketlerinden Borçelik, otomotiv sektörüne yönelik sac üretiminde yüzde 50’lere varan pazar payı ile liderliğini koruyor.

Otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan sac üretiminde sektöre liderlik eden şirket, Türkiye’deki OEM’lerin hemen hemen hepsine çelik tedarik ediyor.

2021 yılında Türkiye‘de üretilen yaklaşık 1 milyon 332 bin aracın, 1 milyon 100 bininde Borçelik sacı kullanıldı. Türkiye’de üretilen her 10 aracın 8’inde Borçelik imzası bulunuyor.

Türkiye’nin otomotiv alanında performansını da değerlendiren Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır “TOGG’la birlikte daha güçlü bir otomotiv üretimi bekliyoruz” dedi. İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Türkiye’nin en büyük galvanizli çelik üreticisi Borçelik, ürün çeşitliliği ve kalitesi, sektör ihtiyacına yönelik Ar-Ge faaliyetleri, müşteri teknik hizmetleri, zamanında teslimat ve Kerim Çelik markası altında sunduğu çelik servis merkezi hizmeti ile otomotiv üreticilerinin tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye’deki OEM’lerin büyük çoğunluğuna çelik ürünleri sunan şirket, otomotiv sektöründe en fazla çelik tedariki sağlayan lider marka konumunda bulunuyor.

Lokomotif sektörlerin tercihi

Borçelik’in 2021 yılında otomotiv sektörü özelinde yüzde 50’lere varan pazar payına ulaştığını belirten Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, “Borçelik olarak otomotiv ve beyaz eşya başta olmak üzere lokomotif sanayilerimizin vazgeçilmez stratejik tedarikçisi olmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada malzemede farklılaşıyor, kaliteli ürünlerimiz, değişen ihtiyaçları karşılayabilmemize olanak sağlayan esnekliğimiz ve yenilikçi bakış açımızla markalarımıza değer katıyoruz. Sahip olduğumuz teknoloji sayesinde yeni malzemeler üretmeye odaklanıyor böylelikle ithal ikamenin önüne geçmeye, ülkemizin dışa bağımlı olduğu alanları azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

Ford Otosan’dan Mercedes-Benz’e uzanan geniş müşteri portföyü

Borçelik’in otomotiv sektörüne yönelik üretimde sektör lideri olduğunu sözlerine ekleyen Çakır değerlendirmesine şu şekilde devam etti: “2021 yılında Türkiye‘de üretilen yaklaşık 1 milyon 332 bin aracın yüzde 80’inde Borçelik sacı kullanıldı. Diğer bir deyişle ülkemizde üretilen her 10 aracın 8’inde Borçelik imzası var. Ülkemizdeki hemen hemen tüm OEM’lere çelik tedarikinde bulunuyoruz. Ford, Tofaş, Renault, Toyota ve Mercedes-Benz başta olmak üzere pek çok markayla iş birliği yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde en çok talebi gövde, şasi, iç aksamlar, koltuk ve destek-bağlantı parçaları için alıyoruz. Otomotiv alanında en çok galvanizli çeliğe ihtiyaç duyuluyor. Borçelik olarak da bu tip ürünlerde sahip olduğumuz deneyim ve uzmanlık neticesinde sektörde kesintisiz liderliğimizi sürdürüyoruz.”

Üretimin yüzde 40’a varan kısmı otomotive ayrılıyor

Borçelik’in malzemede farklılaşmak adına Ar-Ge’ye büyük önem verdiğini belirten Çakır, şirketin tüm Ar-Ge faaliyetleri içinde önemli bir bölümün otomotiv sektörüne yönelik olduğunu söyledi. Çakır, “Yeni nesil çelikler, daha ileri şekillendirme ve birleştirme teknikleri üzerine Ar-Ge ile katma değer üretilebilecek potansiyel alanlar söz konusu. Borçelik olarak otomotiv sektörüne yönelik ülkemizde üretimi olmayan ya da ithal edilen yeni nesil çeliklerin geliştirilmesinden, şekillendirme analizlerine ve pres verimliliklerinin artırılmasına dek farklı alanlarda projeler yapıyoruz. Bu projelerde de müşterilerimiz ile ortaklık yapmaya ve onların süreçlerine katkı sağlamaya dikkat ediyoruz. Bu konuda tüm otomotiv sektörü tarafından yaygın olarak kullanılan modelleme, optik ölçüm, simülasyon ve tasarım yazılımlarını kullanıyoruz. Ayrıca bu alana hizmet eden test ve analiz ekipmanlarına da yatırım yapmış durumdayız. Üretimimizin yaklaşık yüzde 30 ile 40 arasında değişen oranını otomotive yönelik gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimize değer katan tüm ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra dünyanın en büyük çelik üreticilerinden ve otomotiv sektörü sac tedariki liderlerinden olan şirket ortağımız Arcelor Mittal know-how’ından faydalanıyor, ciddi bir rekabet avantajı kazanıyoruz.”

“TOGG’la birlikte daha güçlü bir otomotiv üretimi bekliyoruz”

Küresel belirsizlikler, 2022 yılında yaşanan çip krizi ve tedarik zinciri sorunlarının derinleşmesi ile birlikte üretimlerde duraklamalar söz konusu olsa da ilk 6 ayda geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla hemen hemen benzer otomotiv üretim rakamlarına ulaşılması üzerine Çakır, “Sene sonu için pazar payı seviyemizi korumayı planlıyoruz. Türkiye dünya otomotiv üretimi için kritik bir oyuncu olmaya devam ediyor. Avrupa’da 4., dünyada ise en büyük 14. üreticiyiz. Üretimin yaklaşık yüzde 75’i ihraç ediliyor ve otomotiv sektörü son 16 yıldır ihracat şampiyonu. Üreticilerin son zamanda açıkladıkları yatırımlar ve yerli üreticimiz TOGG’un seri üretime geçmesi ile birlikte gelecekte daha güçlü bir otomotiv üretimi bekliyoruz” dedi.

Borçelik Hakkında

Türkiye’nin ilk özel ve en büyük ikinci yassı çelik üreticisi olarak 1990 yılında kurulan Borçelik, faaliyetlerine Türkiye’nin en büyük ve en yüksek kaliteli galvanizli çelik üreticisi olarak devam ediyor. Toplam 1.5 milyon ton üretim kapasitesine sahip Borçelik’in, dünya standartlarında Çelik Servis Merkezi (ÇSM) hizmetlerinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı konumunda bulunan Kerim Çelik markası ise 500 bin ton metal işleme kapasitesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Borçelik, Borusan Holding ve dünyanın en büyük çelik üreticilerinden ArcelorMittal ortaklığı ile 5 farklı lokasyonda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



