Boğaziçili Öğrenciden İmamoğlu'na ‘Yurt’ Teşekkürü: Bizi Tarikat Yurtlarına Mecbur Bıraktılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında kente kazandırdığı 10 yurttan 3’ünü daha resmi törenle hizmete aldı. Ümraniye, Esenyurt ve Şişli Erkek Öğrenci Yurtları; TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katıldığı törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu. Ümraniye’deki yurt binasında gerçekleştirilen törende sırasıyla; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat, İmamoğlu, Adıgüzel, Torun ve Altay birer konuşma yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner /Ümraniye -İstanbul

tİMAMOĞLU: “YOLCULUK GENÇLERE SAYGI DUYMAKLA BAŞLADI”

Kamu kurumu olarak gençlere sahip çıkma sorumlulukları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Ama yöntem, bugün sahaya düşen modelde değil. Yani akıl vererek değil. Hayat tarzı dayatarak hiç değil. Etkinliklerine yasak koyarak, gençlere sahip çıkamazsınız. Önce gençlere mutlak saygı duymamız gerekir. Ve gençlere saygı duymakla başladığınız yolculukta, emin olun ki, gençlerin size kattıkları ve katacakları çok üst seviyede olur. Bunun ne anlama geldiğini idrak edebilmek adına, kesinlikle ve kesinlikle özenli bir davranışı, saygıyla bir bakışı ortaya koyduğunuzda, gençlerin nasıl bir diyalog becerisine sahip olduğunu ve nasıl katkı sunduğunu görebilirsiniz” dedi.

“İSTANBUL, YURTLA İLGİLİ EN UFAK DÜŞÜNCESİ OLMAYAN BİR YÖNETİMLE BAŞ BAŞAYDI”

Öğrenci yurtlarını bu anlayışla açtıklarını kaydeden İmamoğlu, “Aslında İstanbul, gençlere yurt imkanı sunmakla ilgili en ufak bir düşüncesi olmayan yönetimle baş başaydı. Biz, bunun çok büyük bir ihtiyaç olduğunu, seçimden önce görmüştük. Vaatlerimizin içerisinde, aynen kreş imkanı gibi öne çıkan unsurlardan birisi de gençlere yurt imkanı sunmaktı. Geçtiğimiz yıl 3 öğrenci yurdu açtık. Bu sene buna 7 tane daha ekledik. Tamamı kendimize ait binalarla, seneye bunun sayısını belki 15, belki 16’ya çıkartacağız. Bu sayı, seneye 5 bini geçecek yatak sayısına ulaşacak. Bilgisayar odası, çalışma odaları, spor salonları, jeneratörüyle, 24 saat sıcak suyuyla ve internet imkanlarıyla, gençlerin yurtlarda gerçekten çağdaş bütün ihtiyaçlarının sağlandığı bir ortam sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“SORGULANMASI GEREKEN SORULAR VAR”

“Bu ülkenin, bütün kamu yurtlarında bu imkanları sunuyor olmasının aslında normal bir hizmet olması gerektiğini de ifade edeyim” diyen İmamoğlu, “Ama maalesef şu anda böyle bir ortam, yurt imkanı sunulan yerlerde dahi devletimiz tarafından sunulamıyor. Herkesi aslında bunun neden böyle olduğunu düşünmeye de davet ediyorum. Neden biz üniversiteli gençlerin tamamına bu en üst seviyede imkanları sunabilen bir devlet değiliz. Ya da bu ülkenin bütçesinden çocuklara, gençlere niçin yeterli bir pay ayırmıyoruz? Ayıramıyor muyuz? Ayırmıyor muyuz? Bunların sorgulanması lazım. Bu soruların cevabını herkesin kendi aklında, vicdanında günü geldiğinde vereceğine inanıyorum. Milletimiz de bu vicdanıyla sorguladığı sorulara en güzel cevabı nerede verecek? Sandıkta verecek” ifadelerini kullandı.

“DERNEKMİŞ, VAKIFMIŞ, PARTİYMİŞ…”

Yaklaşık 75 üniversite öğrencisine yıllık ve karşılıksız 4 bin 500 lira eğitim desteği sağladıklarını hatırlatan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunu en iyi yine milletvekillerimiz, Genel Başkan Yardımcılarımız biliyorlar. En fazla bunun üstünden propaganda yaptılar. Neymiş efendim: ‘Anayasa Mahkemesi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi iptal ettirdi ve öğrencilere burs veremiyoruz.’ Tıkır tıkır veriyoruz değil mi Seyit Başkanım. Bütçemiz el verdikçe, daha da fazla vereceğiz. Allah aşkına, bizim bütçemiz kimin? Milletimizin. Peki milletimize sorsak, buradaki bütün herkese sorsak, ‘Hayattaki en öncelikli şey ne desek, ne cevap alırız? Çocuğu, evladı, genci… Dolayısıyla bizim onlara ayırdığımız bütçe, direkt ya da dolaylı, kesinlikle milletimizin doğru kabul edeceği, ‘Vicdanlı bir karar’ diye tespit edip onay vereceği bir süreçtir. O bakımdan biz, bu sınırlı bütçemize rağmen, tüm bunları yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. ‘Bütün bunları nasıl yapıyoruz’ dediğimizde; bütçemizi el değmeden namusla, vicdanla, ahlakla yönettiğimiz için yapabiliyoruz. Onun da altını çizelim. Örneğin üniversite öğrencilerine, gençlere eğitim katkılarını hiçbir vakıf veya dernek üzerinden yapmıyoruz. Ya da parti ilişkisi kurup, şuradan bir gidiver bakalım, oradan bir dolaş da oradan geçiver, oradan giriver, demiyoruz. Yani hiçbir çocuğumuzun, hiçbir gencimizin ismini bilgisayarda takip etmiyoruz ama yurtta, ama bursta. Bu memleketin genci ve bu şekilde yönetiyoruz. Sadece neye bakıyoruz? İhtiyaca bakıyoruz. Kimin ihtiyacı varsa, direkt ona veriyoruz. Öğrencilerimizi de aynen yurtlara yerleştirirken hiçbir ayrımcılık yapmadık. Yurtlarda olan gençlerimize, ‘Buraya siz, hak ettiğiniz için girdiniz’ diyoruz. Dolayısıyla ‘Buradaki süreçlerin sahibi olun. Gelin buralarda farklı bir süreci siz var edin’ diyoruz. Dernekmiş, vakıfmış, partiymiş böyle bir ilişkiyi gençlerimize asla bir zorlama olarak yürütmüyoruz.”

ADIGÜZEL: “950 TL’YE YURT İNANILMAZ BİR İMKAN”

Kendisinin de İstanbul’a üniversite öğrencisi olarak geldiğini ve yurtlarda kalmanın önemini bildiğini belirten Adıgüzel, “İPA’nın yaptığı araştırmaya göre, İstanbul’da 30 öğrenciye 1 yurt yatağı düşüyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üç yurdu bir arada açtı. Ve 2019’da iyi ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Ekrem İmamoğlu kazanmış. Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış. Bugün yurtlar açılabiliyor ve öğrencilerimize gerçekten kaliteli, insanca yaşayabilecekleri hizmetler sunuluyor. Çünkü KYK yurtlarında kapasite artırılmak için maalesef yeni ranzalar konuluyor. Tam tersi İBB, Ekrem İmamoğlu Başkanımız öğrencilerimize çok önemli bir hizmet sunuyor. Düşünün ki, bir öğrencinin maliyeti, iki öğün yemekle birlikte 950 lira. Bu inanılmaz bir imkan. 75 bin öğrenciye burs demek, dile kolay bir söz demek. Bir de Başkan’ımıza tekrar teşekkür ediyorum. Kent lokantaları açıldı. Kent lokantalarıyla da öğrencilerimiz yine besin değeri yüksek yemeklere ulaşabiliyorlar. Çok değil, 8 ay sonra Türkiye'deki bütün öğrenciler, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde aldıkları bu hizmeti, bu kaliteli, insanca yaşayabilecekleri ortamı tüm Türkiye'de yaşayacaklar” dedi.

TORUN: “HAKKIYLA GİRECEK, HAK ETTİYSE GİRECEK”

Geçmişte İBB’nin tek bir öğrenciyi dahi barındırma imkanı olmadığını aktaran Torun ise, şu ifadeleri kullandı:

“Tek bir kreşi yoktu. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın eğitime ve gençlere verdiği önem bir kez daha burada da ortaya çıkıyor. Yurtlarımız hizmete giriyor. İstanbul, bir üniversite kenti aynı zamanda. Ama maalesef barınma ihtiyacı had safhada. Diğer milletvekillerimizi, hepimizi Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız arıyor, yardımcı olmamız için, destek istiyor. Gerçekten bu konuda ciddi bir sorun var. Bu soruna çok önemli bir katkıda bulunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi arayan bütün vatandaşlarımıza şunu söyledik: ‘Başvurusunu yapsın öğrencimiz. Eğer o yurtta barınma kriterlerine uygunsa, barınır. Bizim sözümüzle veya ricamızda olacak bir şey değil. Çünkü, orada bir liyakat söz konusu, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz veyahut da bu kriterlere sahip öğrencilerimiz ancak barınır. Biz de arasak, başkası da ararsa hiçbir şekilde yardımcı olmamız mümkün değil. Başvursun. Hakkıyla girecek. Hak ettiyse girecek’ dedik. Gerçekten Türkiye'de, liyakatı ve hakkı hukuku gözeteceksek, bu şu andan itibaren başlamış durumda. Ve inanıyorum ki iktidarımıza da bunu hep beraber sağlayacağız. Genel Başkan’ımızın da ifade ettiği gibi, 1 yılda üniversitelerimizde barınma sorununu ortadan kaldıracağız. Bunu yapabilecek gücümüz var. Hep birlikte bunu başaracağız.”

ALTAY: “EKREM İMAMOĞLU'NUN KARŞISINDA, HARAMİLER VE ZALİMLER OLABİLİR…”

Sözlerine, “Demişti ki ‘Kimsenin hakkını yemem, hakkımı da yedirmem. Bu yurt içinde de öyle oldu” şeklinde başlayan Altay da “Kimsenin hakkını yedirmedi. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gelirken düşündüm, ‘Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da toplumun hangi kesimine ulaşmadı’ diye; ben bulamadım. En kıymetli varlığımız çocuklar sütle buluştu, kreşle buluştu. O çocukların anneleri İSMEK üzerinden işle buluştu. Gençler; yurtla, bursla buluştu. Daha uygun koşullarda, yaşam standartları yüksek yurtlarla buluştu. Baktım emekliler yaşam vaadileriyle, esnaf belediye lokantalarıyla. Ulaşım konusunda bütün İstanbullular, ilk meyvelerini yavaş yavaş alacağımız devasa metrolarla buluşuyor. İstanbul'un tarihi gün yüzüne çıkıyor. Bütün engellemelere rağmen bunlar oluyorsa, Ekrem İmamoğlu'nun da avantajı yanları vardır. O çocukların, o annelerin duası, bu gençlerin Ekrem abilerine olan manevi, moral desteği hepsi çok önemli. Hep birlikte bütün bunlarla birlikte İstanbul gerçekten çok daha güzel. Sözün özü şu: Çok önemli bir hizmet, çok kıymetli bir hizmet. Hakkaniyet içerisinde bu yerleştirmelerin yapılması da çok daha kıymetli. Türkiye'de, Türkiye ikincisi olup da mülakatta elenen gençleri biliyoruz. Bu yurtlarda okuyan çocuklar, girdikleri yazılı sınavlarda başarıyı elde ettikleri anda ne Ekrem İmamoğlu'na, ne Seyit Torun'a, ne Onursal Adıgüzel'e, ne Bay Kemal'e başvurmadan devlette işe yerleşecekler. Bunu da herkes böyle bilsin. Ekrem İmamoğlu'nun karşısında, haramiler ve zalimler olabilir. Ama yanında Allah ve 16 milyon İstanbullu var” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN SEVGİ GÖSTERİSİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da konuşmasında, “Bu sene yurt sayımızı 6’sı kız, 4’ü erkek olmak üzere toplamda 10’a; 622 olan öğrenci kapasitemizi de 2 bin 800 yüze çıkardık. Önümüzdeki yıl kapasitemizi 5000 çıkaracağız. Bugün burada 328 yatak kapasiteli Ümraniye, 495 yatak kapasiteli Esenyurt ve 78 yatak kapasiteli Şişli erkek yurtlarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz” bilgilerini paylaştı. Konuşmaların ardından Altay, Torun, Adıgüzel, İmamoğlu, CHP milletvekilleri İbrahim Kaboğlu, Turan Aydoğan, Gökan Zeybek, Özgür Karabat ve beraberlerindeki heyet tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra yurt binasına geçen heyet, öğrencilerin sevgi gösterileriyle karşılandı.

GÜLDÜREN “FENERBAHÇE” DİYALOGU

Yurtta incelemelerde bulunan İmamoğlu, öğrencilerle de renkli sohbetler gerçekleştirdi. İmamoğlu, bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen bir öğrencinin, “Çoğu erkeğin olduğu gibi, benim de şöyle bir isteğim var. Avrupa kupası maçları, genellikle olduğu gibi sadece Kadıköy'de. Maçın bitmesi 23.45 civarı. Yurda giriş 00.00 olduğu için, bu konuda sizden bir destek istiyoruz” sözlerine, “Neyse Fener grubu yapın buradan, biz sizi getirir, götürürüz; ayıp ediyorsun” yanıtını verdi. İmamoğlu, aynı öğrencinin, “Başkanım sözü aldık mı” sorusunu da “Tamam, ben söz veriyorum kardeşim. Şöyle yaparız: Bizim bazı statlarda özel alanlarımız var. Kulüplerle konuşup, çekilişle ya da bir şeyle misafir edebiliriz bazı maçlarda. Ama Galatasaray, ama Fenerbahçe ama Beşiktaş; bazı maçlarda misafir de edebiliriz. Ama tabii hepinizi demiyorum yani şanslı arkadaşlara. İsimlerini yazdırırlar” şeklinde yanıtladı. İmamoğlu, bir başka öğrencinin, “Öncelikle size buraya hoş geldiniz diyorum. Ben Boğaziçi öğrencisiyim. Okulumuzun çok büyük bir yurt sorunu vardı. Bizi tarikat duygularına mecbur bıraktılar. Ancak sizin sayenizde, oralara gitmeden çok rahat imkanlarla barınabiliyoruz. Teşekkür ediyoruz” sözlerine de “Sağ ol kardeşim, sağ ol” karşılığını verdi.