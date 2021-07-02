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Bodrum Sanatla Buluşuyor

Pandemi döneminin gözde ilçesi Bodrum, bu kez tatilcilere değil sanat severlere ev sahipliği yapacak. Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı 28 Temmuz da ziyaretçileriyle buluşacak. Sanatın iyileştirici gücü ile geçirdiğimiz kötü günlerin izlerini sileceğimiz  Baaf Bodrum Fuarı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Temmuz 2021 Cuma 10:22
Bodrum Sanatla Buluşuyor
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Ülkemizin tanınmış usta ressamlarının ve antikacılarının katılacağı Baaf Bodrum;  Sanatsever ve Antika meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Demos Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek olan Baaf Bodrum Fuarında 500 ün üzerinde sanatçının eserleri yaklaşık 4 bin m2’lik alanında sergilenecek. 15 binden fazla sanatseverin beklendiği fuar ile Dünya’nın en önemli sanat fuarlarından birinin de temelleri atılmış olacak. Sanatsever, antika sever ve koleksiyonerler fuarda, katılımcı kurumların özenle oluşturduğu seçki bağlamında, sanatsal üretim (resim, heykel, baskı, fotoğraf vb) ve antika objelerin yanı sıra yetkin yapıtlardan oluşan koleksiyon seçkileriyle buluşma, sanatsal malzeme ve yayınlara ilişkin faaliyet gösteren saygın birimlerle bir araya gelebilme, farklı başlıkları içeren bir dizi akademik etkinliklerle (konferans/sunum, panel, söyleşi vb) kucaklaşma, şansı bulabilecek. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Dünyanın en önemli turizm mekanlarından biri olan, Bodrum’da dünyanın önde gelen koleksiyoner, sanatçı ve sanatseverlerin buluşacağı Baf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı Türk turizmine de çok önemli katkılar sağlayacak. Açılış saatleri ile de fark yaratarak, 18:00- 24:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan fuarda ziyaretçiler gündüz tatilin keyfini çıkartırken, akşamları da sanat ve antikalarla buluşma fırsatı yakalayacak.

27 Temmuz’da VIP Açılış, Önizleme ve Kerem Görsev  mini Konseri ile açılacak Baaf Bodrum Fuarı, 01 Ağustos 2021 Pazar akşamına kadar devam edecek. 

İstanbul Tims Haber Ajansı (İTHA)

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