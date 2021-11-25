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Biz Senden Razıyız Mehmet Abi…

Zeytinburnu ilçesinin en eski gazetecisi olan Mehmet Karamul (Alpay) hakka yürüdü. Meslektaşı Gazetemizin kurucusu ve imtiyaz sahibi ve Zeytinburnu Kitabının yazarı Hüseyin Çetiner önemli bir konuya temas etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2021 Perşembe 10:52
Biz Senden Razıyız Mehmet Abi…
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O VEFAT EDİP RABBİNE KAVUŞTU YA GERİDE KALAN EŞİ NE OLACAK ?

İşte Hüseyin Çetiner’in Merhumun vefatından sonra yaptığı konuşma;” İnancımız gereği ölümün hak mirasın helal olduğunu biliyoruz.Gazeteci meslektaşımız Mehmet Karamul namı diğer Alpay 24.11.2021’de tedavi gördüğü hastanede hakka yürüdü.

Bu her an hepimiz için olabilecek bir durumdur. Bilebildiğim kadarı ile Merhumun miras olarak bıraktığı şey fotoğraf arşivi dışında bir serveti yoktu.

Zaman zaman beraber program takip ederken dede sen öldüğün zaman kullanmak üzere fotoğraf çekeyim dediğim zaman babam 94 yaşında öldü hepinizi omuzuma alırım der ve gülerdik ama bugün aramızda yok.

Kim ne derse desin bir süre sonra herkesin gündeminde olamayacak çünkü hereksin bir hayatı ve yaşamı var.

Merhumun vefat haberini ilk olarak Zeytinburnu Belediye başkanımıza ben verdim. Başkan haberi duyar duymaz çok hüzünlendi ve duygulandı.

Hatta Sümer mahallesi başkanla akşam çayı programından bütün katılımcılardan ruhuna hediye edilmek üzere Fatiha okuttu.Bakanımızın öncülüğünde merhumun eşine bundan sonra kalacak ömrünü rahat geçireceği bir ev satın alalım teklifini yapıyorum.

Bu Zeytinburnu için zor değil. Merhum 50 yıl boyunca burada gazetecilik yaptı.

Bunun dışında da evinin olduğu sokağın adını Mehmet Karamul(Apay) sokağı olarajk düzenleyebiliriz. Değerlerimizi önemseyelim derim diye Çetiner merhumu hiçbir zaman unutmayacağını ve e son kurban bayramında et götürdüğü zaman bana verdiği mendili hatıra olarak saklayacağım diyerek sözlerini merhuma ALLAH’ tan rahmet geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 25.11.2021 11:19
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