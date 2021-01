BiTaksi’de İstanbulkart ile Yolculuk Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş., İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak için dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi ile önemli bir işbirliğine imza attı. İstanbulkart, BiTaksi’ye ödeme yöntemi olarak eklendi. Üstelik 11 Ocak – 11 Şubat tarihleri arasında İstanbulkart ile yapılacak ilk yolculuklar yüzde 20 indirimli gerçekleşecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BiTaksi kullanıcıları, ödeme yöntemi olarak şehrin yaşam kartı haline gelen İstanbulkart’ı seçerek, ‘BiTaksi Gönder’e tıklayacak ve taksilerini çağıracak. Yolculuk sonunda telefonlarına ödeme ekranı geldiğinde İstanbulkartlarını telefonlarının arka kısmına dokundurarak kolaylıkla ödeme yapabilecek. Böylece İstanbulkart sahipleri güvenli ve temassız bir yolculuk deneyimi yaşayacak. İstanbulkart ile ödeme, kartta yeterli bakiye bulunması durumunda geçerli olacak. Android telefonlarda NFC ayarlarını açarak kullanılırken iPhone’larda ise iPhone 7 ve sonrası telefon modellerinde kullanılabilecek.

İstanbulkart mobil ödemelere yeni bir soluk getirdi

BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbul’un Türkiye’nin ve dünyanın en kalabalık şehirleri arasında bulunduğuna dikkat çekerek, “Bunca farklılığa kucak aşan bir şehre hizmet etmek çok büyük bir özveri istiyor. Her yaptığımız yenilikte düşündüğümüz ilk şey halkımızın hayatını daha kolay bir hale getirmek. İstanbulkart artık yalnızca bir ulaşım kartı değil. Şehrin yaşam kartı. Biz de bu vizyonla şehrin birçok noktasında ödeme şansı sunuyoruz ve her alanda geçerli olmak için çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz. Ulaşımdaki gücümüzü taksilerde de yaygınlaştırarak ekosistemimize BiTaksi’yi de ekledik” diye konuştu.

İstanbulluların hayatını kolaylaştırıyor

BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı da kullanıcılarına kolay, hızlı ve teknolojik bir ulaşım çözümü sunmak için çalıştıklarını belirterek, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, kolay ve temassız yolculuk yapılabilmesi bizim için oldukça kritik. Yıllardır sunduğumuz dijital ödeme seçeneğiyle kullanıcılarımız kredi kartlarını sisteme bir kez tanımlayıp yolculuklarını temassız ödeyebiliyorlar. Şimdi de İBB ile birlikte hayata geçirdiğimiz İstanbulkartlı ödeme seçeneği ile İstanbulluların hayatını bir kez daha kolaylaştırmış olduk. İstanbulkart, şehir içi entegre ulaşım ağları oluşturma yolunda önemli bir araç. Bu sisteme BiTaksi’nin teknolojik alt yapısının da eklenmiş olması halkımız için büyük bir kolaylık olacağı gibi bizim için de mutluluk verici” şeklinde konuştu.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)