Bisiklet Turu- Tour of İstanbul’ için tanıtım toplantısı düzenlendi

15 ülkeden, 21 takıma mensup toplam 147 sporcunun iki kıta arasında pedal çevireceği yarış için düzenlenen toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Maddi gücü bizden çok daha iyi durumda olan, alım güçleri çok daha fazla olan ülkeler, kentler, belediyeler, bisiklet kullanımını teşvik ediyor. Bir kentin ve halkının zenginlik imajı, artık lüks özel arabalar değil, bisiklet kullanımıyla oluşuyor” dedi.

FATİH / İSTANBUL Dünyada iki kıtada koşulan tek yarış olan İstanbul Maratonu’na 45 yıldır ev sahipliği yapan İstanbul’a ‘kardeş’ geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul A.Ş., Cumhuriyet’in 100’ncü yılında, “Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu” düzenleyecek. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) uluslararası yol bisikleti takviminde 2.2 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan “Tour of İstanbul”, 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Tour of İstanbul’un 4. Etabı’nda, İstanbul Maratonu’nda olduğu gibi, Avrupa ve Asya kıtaları arasında pedal çevrilecek. Tour of İstanbul, dördüncü günündeki Halk Turu ise, bisiklet tutkunlarını, muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde bir araya getirecek.

MERHUM NUSRET ERGÜL’Ü ANDI 15 ülkeden, 21 takıma mensup toplam 147 sporcuyu bir araya getirecek “Tour of İstanbul” için, İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla basın tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sırasıyla; Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı ve Avrupa Bisiklet Birliği Onursal Başkan Yardımcısı Athanasios Tzimas, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz ve İmamoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmasında, bugün yaşamını yitiren eski milli bisikletçi ve milli takım antrenörlerinden Nusret Ergül'ü anan İmamoğlu, merhum sporcunun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

İstanul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“TOUR OF İSTANBUL’U İSTANBUL MARATONU KADAR GÜÇLÜ VE KALICI HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ” İstanbul’un her anlamda dünyanın kesişim ve buluşma noktası olduğunu vurgulayan İmamoğlu, kentin uzun yıllardır çok büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. İstanbul Bisiklet Turu’nun da bu listeye dahil olduğunu kaydeden İmamoğlu, Tour of İstanbul’u da İstanbul Maratonu kadar güçlü ve kalıcı bir spor organizasyonu haline getirmeyi hedeflediklerini aktardı.

“Birçok spor organizasyonu arasından bisiklete öncelik vermemiz asla bir rastlantı değil” diyen İmamoğlu, “Kent yaşamı, insanların yaşam kalitesinin artması gibi konularda yapılan sayısız araştırma, çok farklı sonuçlar verebiliyor. Uluslararası uzmanlar, birçok raporla birçok öneri de bulunuyor. Hepsinin ortak noktalarını incelediğimizde ise, bisiklet hep ilk sıralarda geliyor. Avrupa Birliği ülkeleri yaşam kalitesi endeksi ile bisiklet kullanımı verileri incelendiğinde, en bisiklet dostu ülkelerin en kaliteli yaşam sürdüren ülkeler olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor” dedi. “MADDİ GÜCÜ FAZLA OLAN KENTLER BİSİKLET KULLANIMINI TEŞVİK EDİYOR” “Maddi gücü bizden çok daha iyi durumda olan, alım güçleri çok daha fazla olan ülkeler, kentler, belediyeler, bisiklet kullanımını teşvik ediyor” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Bir kentin ve halkının zenginlik imajı, artık lüks özel arabalar değil, bisiklet kullanımıyla oluşuyor.

Yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ilk 10 AB ülkesinden altısı, aynı zamanda toplam trafik hacminde bisiklet kullanımının en büyük paya sahip olduğu ilk 10 AB ülkesi. Büyükşehir Belediyesi olarak toplum sağlığı ve yaşam kalitesi en önemli önceliklerimizden biri. Bisiklet sporunu yayarak, daha sağlıklı bir geleceğe adım atabiliriz. Bisiklet, herkesin ulaşabileceği, deyim yerindeyse daha demokrat bir ulaşım aracı. Çoğu yaş, gelir ve farklı sosyal gruptan insan, bisiklete binerek hayatını kolaylaştırabilir. Belediye olarak, halkımızın bisiklete ulaşması için de çalışmalar yapıyoruz.

Ve her seferinde halkımızdan olumlu ve güzel geri dönüşler almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için kapalı ortamlardan, ekran karşısındaki yaşamlardan kurtulup, açık havaya çıkmaları, macera hissini yaşamaları, kent içinde dolaşmalarını sağlamak için çok önemli bir öncelik olarak görüyoruz.” “İSTANBUL OLARAK BU GERÇEKLERİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ” Bisikletin, Birleşmiş Milletler’in, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler” planında da önemli yer tuttuğunu aktaran İmamoğlu, “Uluslararası toplumun altına imza attığı 17 küresel hedefin 11'ine, insanların bisiklet kullanımı doğrudan etki ediyor. Dünyanın dört bir yanından proje haberleri alıyoruz.

Viyana, 2025’te ulaşımın yüzde 80’inin toplu taşıma, yürüyüş ve bisikletle gerçekleştirmeyi planlıyor. Münih’te, tüm ulaşımın yüzde 17’si bisikletle sağlanıyor. Paris, ‘Her bölgesine bisikletle ulaşabileceğiniz’ bir kent planlamasını tamamlamak üzere. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin 424 kentinde, şu anda aktif bisiklet projeleri hayata geçiyor” bilgilerini paylaştı. İstanbul olarak bu gerçekleri göz ardı edemeyeceklerinin altını çizen İmamoğlu, “16 milyon için bisiklet kullanımı hayati önem taşıyor. Bisiklet yollarının sayısını ve mesafesini arttırmak, kentte bisiklet kullanımını teşvik etmek için çalışmalarımız göreve geldiğimiz günden itibaren gelişerek devam ediyor” şeklinde konuştu.

“SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR GELECEĞE, PEDAL ÇEVİREREK ULAŞABİLECEĞİZ” Tour of İstanbul’un bu anlamda ilham vereceğine inandıklarını belirten İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bisiklet konusunda yaptığımız planların önde gelen parçalarından biri, İstanbul'a uluslararası bir bisiklet turu armağan etmekti. Çünkü spor alışkanlıkları, genelde görerek, izleyerek, küçük yaşta sporun yıldızlarını, onların stillerini taklit ederek kazanılır. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sporcuları örnek alması, onları izleyerek küçük yaştan itibaren bisiklet alışkanlığını edinmesi amacıyla İstanbul Bisiklet Turu'nu projelendirdik. İnancım odur ki, bu etkinlik bundan sonra çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla bisiklet kullanmasına da ilham kaynağı olacak.

İstanbul Bisiklet Turu’nun uluslararası platformlarda da yayınlanmasını sağlayarak şehrimizin güzellikleri için de güçlü bir tanıtım aracı olmasını sağlayacağız. Daha ilk yılından Avrupa ve dünyanın en etkili spor platformlarından biri olan Eurosport’tan canlı yayınlanacak turumuzun, gelecek yıllarda çok daha fazla kanala ve ülkeye ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İlkini Cumhuriyet’imizin 100. yılında hayata geçireceğimiz ve tanıtım başta olmak üzere her açıdan ülkemize büyük yarar sağlayacağını düşündüğümüz bu organizasyonun İstanbul'a ve Türkiye'ye daha yaşanabilir bir kent ve daha sağlıklı bir gelecek sağlayacak. Halkımızı yarından itibaren uluslararası ismiyle Tour of Istanbul'da sporculara destek vermek için etaplara ve halk koşusuna davet ediyoruz. Tüm bilimsel veriler gösteriyor ki, sağlıklı ve güvenli bir geleceğe, biraz da pedal çevirerek ulaşabileceğiz.