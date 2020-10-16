BİREVİM’den Sektörün Geleceğine Yatırım

Sektörün gelişiminin sürekliliğini sağlamanın en önemli zemini, nitelikli, yetkin, alanında uzman insan kaynağıdır. Bunun için 2018 yılında Tasarruf Akademi’yi kurduk. Kurulduğu günden bugüne, sektörümüze 958 kişilik nitelikli istihdam sağladık. 2020'nin ilk 9 ayında ise, “Tasarruf Akademi” platformumuz üzerinden, her bir çalışanımıza, 45 kişilik uzman bir ekiple, kişisel, kurumsal ve sektörel gelişim amaçlı 2.171 saatlik bir eğitim olanağı sunduk. Ayrıca pandemi sürecinde başlattığımız “Online Akademi”, Temmuz ayının ortalarında ilk mezunlarını verdi. Sadece teslimat ve yeni sözleşme sayısı gibi finansal kriterlerde değil; sektörümüzün geleceğine hizmet anlayışıyla, nitelikli istihdam konusunda da sektörümüze yatırım yapıyor, yön veriyoruz.”

4 yıl gibi kısa bir sürede, teslimat ve yeni sözleşme gibi finansal kriterlerde sektörünün lokomotif gücü olma başarısı gösteren BİREVİM, sektörüne nitelikli insan kaynağı sunarak, sektörel öncü rolünü insan kaynakları alanında da gösteriyor.

Tasarruf Akademi: “2 yıla yakın bir zamanda sektöre kazandırılan 958 kişilik nitelikli istihdam…”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan BİREVİM İnsan Kaynakları Direktörü Mirsat Öğretmenoğlu, sadece teslimat ve yeni sözleşme sayısı gibi finansal kriterlerde değil; hizmet anlayışı ve nitelikli istihdam konusunda da “Tasarruf Finansı” sektörünün geleceğine yatırım yapıp, yön verdiklerini belirterek, şunları söyledi: “BİREVİM olarak kurulduğumuz günden itibaren sektörümüze duyulan güveni artırmak için çalışıyoruz. BİREVİM olarak, ‘sektörün geleceğine yatırım yapmak’; ‘sektörün nitelikli, alanında yetkin insan kaynaklarına sahip olmasına katkıda bulunmak’ konusunda kararlıyız. Sektörün gelişiminin sürekliliğini sağlamanın en önemli zemini, nitelikli, yetkin, alanında uzman insan kaynağıdır. Bunun için 2018 yılında Tasarruf Akademi’yi kurduk. Kurulduğu günden bugüne, sektörümüze 958 kişilik nitelikli istihdam sağladık.”

İlk 9 ayda 1.051 kişiye verilen 2.171 saatlik eğitim…

Tasarruf Akademi’nin ilk 9 aylık performansına da değinen Öğretmenoğlu, “2020'nin ilk 9 ayında “Tasarruf Akademi” üzerinden, her bir çalışanımıza, alanında uzman 45 kişiden oluşan bir ekiple, kişisel, kurumsal ve sektörel gelişim amaçlı 2.171 saatlik bir eğitim olanağı sunduk.” dedi.

Online Akademi: “12 farklı eğitmen ve 12 farklı konu üzerinden, 36’şar saatlik uzaktan eğitim”

Ayrıca pandemi koşullarında hayata geçirilen “Online Akademi” oluşumundan bahseden Öğretmenoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Online Akademi oluşumumuz Nisan ayında faaliyetine başladı. Online Akademi’de 12 farklı eğitmen ve 12 farklı konu üzerinden, 36’şar saatlik uzaktan eğitim veriyoruz. Eğitim sürecinde 2 online sınav yaparak kalıcı öğrenmeyi ölçüyoruz ve Nisan – Eylül döneminde toplam 278 kişiyi mezun ederek yüzde 73’lük başarı oranı yakaladık. Eğitimlerimiz devam ediyor ve başarımızı daha da yukarılara çıkarmak temel hedefimiz. Pandemi süreci dolayısı ile eğitimlerini Online Akademi’den alan tüm çalışanların bölgelerine kadar giderek, almış oldukları online eğitimin bir özetini, “Seninle Mümkün” adını verdiğimiz, 2 günlük yoğun içerikli bir program ile desteklemeye başladık. Bugüne kadar bu programla, 5 ayrı bölgede 77 kişiye dokunduk. Programımız hız kesmeden devam ediyor.”

Tasarruf Seferberliği ve tasarrufun bir finans aracı olduğu gerçeği

Tüm bu motivasyonlarının gerisinde, bu yıl ilan ettikleri ve Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yılı’na kadar devam ettirmeyi hedefledikleri “Tasarruf Seferberliğinin” bulunduğunu vurgulayan BİREVİM İnsan Kaynakları Direktörü Mirsat Öğretmenoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Kurum olarak bu temel hedefimizin yanı sıra; ‘tasarrufun bir finans aracı olduğu gerçeğini tüm ülke sathına yaymak’ gibi bir önceliğimiz daha var. Bu amaç doğrultusunda, hem ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen ulusal ve il bazlı ‘Tasarruf ve Finans Davranışları Tutum Araştırmaları’ na hem de bu araştırma sonuçlarını değerlendirmek için il il kurumsal gezilere başladık. Şu ana kadar, Malatya, Gaziantep, Denizli, Konya, Samsun, Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 9 il gezisi gerçekleştirdik. Ama tüm bu temel hedeflerimizin sürekliliğini sağlamak için de en önemli zemin, nitelikli, sağlam ve iyi yetişmiş insan kaynağıdır.”

BİREVİM Hakkında:

Tasarrufun bir finans aracı olarak kullanıldığı, tümüyle özgün bir iş modeli olan “Birlikte Tasarruf Finansı” yöntemiyle çalışan BİREVİM firması, 2016 yılında kurulmuştur. Bir finans şirketi olarak kurulduğu 4 yıl gibi kısa bir zamanda sektörünün lokomotif markası haline gelen BİREVİM; bireysel girişimci olarak da tanımladığı tasarruf sahiplerinin, başta ev, araba olmak üzere, tüm temel ve dönemsel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, kendi geliştirdiği insan merkezli sosyal finans anlayışı çerçevesinde çözümler üretmektedir. Üretilen bu çözümlerde, Türkiye şartlarında olabilecek en kısa sürelerde, tasarruf sahiplerinin bütçelerine en uygun koşullarla ve tamamen kendilerinin belirledikleri taksit oranlarıyla karşılamalarına vesile olmak esastır. BİREVİM’in geliştirdiği insan merkezli sosyal finans modeli olan “Birlikte Tasarruf Finansı” yönteminin temel hedefi; ülkemizdeki tasarruf sahiplerinin sayısının hızla artırılması ve güçlerinin, borca dayalı olmayan, tasarruf ve varlık temelli, kitlesel bir şekilde birleştirilmesidir. Marka, bu yılın Ağustos ayı sonu itibariyle, 2 bin 500 adede ulaşan tasarruf finansı teslimatıyla, alanında yeni bir ilke imza atmıştır. Ayrıca, ekonomik açıdan geleneksel olarak durgun geçen yaz döneminde, toplamda 5 bin adede ulaşan teslimat ve 20 bin adede yakın yeni sözleşme sayısıyla, sürdürülebilir büyüme yolculuğuna sağlam adımlarla devam etmektedir. Ve sadece 4 yıl içinde, sektördeki her 3 müşteriden 1’inin ev ve arabasına kavuşmasına vesile olmuş ve sektörde çok uzun süredir faaliyet gösteren rakiplerinin aylık teslimat adetlerine ulaşmıştır. Markanın 2020 yılsonu temel hedeflerinden birisi, ortalama 35 bin yeni sözleşme sayısına ulaşmaktır.