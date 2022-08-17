"Bir Deprem Ülkesi Olan Türkiye'de Sigorta Bilinci Halen Çok Düşük"

"Olası bir depremde İstanbul'da ortaya çıkacak zarar yaklaşık 150 Milyar TL"

Gölcük Depremi'nin ardından geçen 23 yılda gayrimenkul ve sigorta sektörünün önemli bir gelişim kaydettiğini, ancak yeterli olmadığını dile getiren Birtep Grup CEO'su ve Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz, DASK tarafından sunulan zorunlu deprem sigortasının, olası bir depremde tüm hasarların önüne geçebileceğinin altını çizdi: "Türkiye, bir deprem kuşağı ülkesi ve 500'ün üzerinde aktif fay hattıyla birlikte yaşıyoruz. 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremde 300 bine yakın konut, 45 bine yakın işyeri hasar gördü. Halen acımız taze. İstanbul'da yaşanacak olası bir deprem senaryosunda ortaya çıkacak zarar yaklaşık 150 Milyar TL boyutunda ve bu metropolde DASK sigortalılık oranı maalesef yüzde 61,9 seviyesinde." dedi.

"10 konuttan yaklaşık 5'i halen sigortasız"

Ülkemizde yaklaşık 20 milyon konuttan 10,7 milyonunun ancak aktif zorunlu deprem sigortası poliçesine sahip olduğunu ifade eden Köz, "Resmi verilere göre zorunlu deprem sigortası oranımız yüzde 53,9 seviyesinde, 10 konuttan 5'i halen sigortasız. Marmara Bölgesi'nde yüzde 62,9, Ege Bölgesi'nde ise bu oran yüzde 54,6. Bugün Türkiye'de bir konut fiyatı ortalama 1,3 Milyon TL iken yaptıracağınız zorunlu deprem sigortası ise sadece 200 TL. Medeniyetin getirdiği en kıymetli ürünlerden biri olan sigortadan faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Konut sahibi her vatandaşımız zorunlu deprem sigortasını yaptırmalı. Aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyor, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük Depremi'nde ve tüm depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

DASK zorunlu deprem sigortası nedir?

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) tarafından sunulan, deprem ve deprem kaynaklı yangın, tsunami veya yer kaymasının binaya vereceği maddi zararlar ile ilgili teminat veren bir sigortadır. DASK Poliçesi ile; deprem kaynaklı tüm hasarlar, DASK tarafından karşılanır. Sigortanın kapsamı ve teminat planı, her türlü konut ve işyeri için uyarlanabilir. Sigorta dahilinde; depremin binaya verdiği hasarlar ve deprem kaynaklı; yangın, toprak kayması, sel hasarları, tsunami riskleri teminat olarak verilir. Kiracılar, oturdukları konutlar için zorunlu deprem sigortası yaptıramazlar. Kiracılar eşyalarını hırsızlık, yangın, deprem gibi risklere karşı koruyabilmek için konut sigortası yaptırabilirler.